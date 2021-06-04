شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يونيو من المصرية للاتصالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقوم الشركة المصرية للاتصالات WE بقطع الخدمة وفرض غرامة تأخير على العملاء غير مسددي فاتورة التليفون الأرضي الخاصة بشهر إبريل اعتبارًا من يوم 15 يونيو 2021 ، وأعلنت عن موعد إصدار الفاتورة الجديدة عن شهر يونيو.

وقررت الشركة المصرية للاتصالات أن يكون موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي القادمة عن شهر يونيو هو يوم 15 يوليو المقبل، ويتم السماح بالسداد لمدة شهر.

يستطيع العملاء غير مسددي فاتورة التليفون الأرضي عن شهر إبريل حتى الآن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي والذين قامت الشركة بتحويلهم إلي نظام الاستقبال اعتبارًا من 15 مايو الماضي من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات، لمعرفة قيمة الفاتورة.

وإذا كنت من مسددي فاتورة شهر إبريل ففى حالة الاستعلام الآن قبل إصدار فاتورة التليفون الجديدة في 15 يوليو المقبل ستظهر لك تلك الرسالة: «لا توجد فواتير مستحقة».

توجد طريقتين محددتين من الشركة المصرية للاتصالات يمكن من خلالهما الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وهما الإتصال بدليل التليفونات 140 من التليفون الأرضي، والطريقة الثانية عن طريق الدخول على رابط الفاتورة على موقع الشركة من هــنــــــــــا والقيام بادخال رقم التليفون وكذلك كود المحافظة.

طرق دفع فاتورة التليفون الارضي المحددة من الشركة المصرية للاتصالات

توجد 12 طريقة معتمدة من الشركة المصرية للاتصالات يمكن من خلالها سداد فاتورة التليفون الأرضي والتى يجب معرفتها قبل اللجوء إلي الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وذلك تجنبًا للزحام على السنترالات فى ظل وجود أزمة فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على التباعد الاجتماعي

وتستطيع دفع فاتورة التليفون الأرضي عبر:

سنترالات الشركة المصرية للاتصالات WE.

مكاتب البريد.

ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنكي CIB والأهلي المصري.

خدمة سداد.

خدمة خدماتي.

خدمة فودافون كاش.

عبر خدمة فورى.

خدمة أمان.

خدمة مصاري.

خدمة Bee.

خدمة ممكن.

الدفع الالكتروني عبر موقع شركة WE.

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