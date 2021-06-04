شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: 100 مليون جنيه لمشروع البتلو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أن مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو، برئاسة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وافق على اعتماد 100 مليون جنيه لـ250 مستفيدًا من صغار المربين وشباب الخريجين، بإجمالى 5 آلاف رأس ماشية.

وأوضح «الصياد» أن إجمالى ما تم تمويله للمشروع القومى للبتلو 4.6 مليار جنيه، لأكثر من 28 ألف مستفيد، لتربية وتسمين 309 آلاف رأس ماشية.

وأشار «الصياد» إلى أن الاعتماد الجديد يأتى من أجل توسيع قاعدة المستفيدين من المشروع والوصول إلى أكبر عدد من المزارعين والمربين.