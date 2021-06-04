شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري في مونروفيا يلتقي رئيس هيئة الاستثمار الليبيري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى السفير أحمد السيد هلال، سفير مصر في مونروفيا، Molewuleh B. Gray Esq رئيس الهيئة القومية للاستثمار في ليبيريا، ٣ يونيو الجاري، حيث تركز اللقاء على بحث سبل دعم العلاقات الثنائية، خاصة التعاون الاستثماري بين البلدين الشقيقين، فضلاً عن تناول الجهود المختلفة التي تقوم بها مصر لدفع مجالات التنمية في ليبيريا.

من جانبه، قام رئيس الهيئة القومية للاستثمار في ليبيريا بإطلاع السفير المصري على الفرص الاستثمارية المتنوعة التي تتيحها دولة ليبيريا للشركات المصرية في مختلف المجالات مثل إنشاء الطرق وبناء المساكن والتعدين والكهرباء، مؤكداً في هذا الصدد على ترحيب ليبيريا بجذب المزيد من الاستثمارات المصرية، ومُشدداً على استعداد الحكومة الليبيرية لتذليل أي عقبات قد تقف أمام الشركات المصرية لمساعدتها على زيادة أنشطتها، بما يعود بالنفع على الجانبين.

كما أكد السفير المصري خلال اللقاء حرص مصر على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وليبيريا بما يعكس الإمكانيات الاقتصادية الواعدة لدى البلدين، واهتمام مصر بتعزيز جهود التنمية في ليبيريا، مُشيراً إلى اهتمام الشركات المصرية بالتواجد في السوق الليبيرية وفتح المجال أمام الاستثمارات المصرية في ليبيريا، خاصة بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز النفاذ، وفي ضوء الخطوات الإيجابية التي اتخذتها ليبيريا لتحسين مناخ الاستثمار الأجنبي.

وتناول اللقاء سُبل تعزيز الزيارات الرسمية المتبادلة بين الدولتين، ومن بينها المشاركات الليبيرية الرسمية في الفعاليات الاقتصادية والثقافية التي تنظمها مصر خلال الفترة المقبلة، حيث أكد رئيس الهيئة القومية للاستثمار في ليبيريا حرص بلاده على المشاركة في تلك الفعاليات بما يخدم تبادل الرؤى والاستفادة المتبادلة من الخبرات التي تتيحها تلك الفعاليات، فضلاً عن الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في جذب الاستثمارات الاجنبية وتحقيق معدلات نمو اقتصادية جيدة في ظل أزمة عالمية أثرت على الاقتصاد الدولي جراء تداعيات فيروس «كورونا».