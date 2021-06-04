شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة والدة رئيس مجلس الشيوخ بقرية أبو جرج في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، واللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، وفيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، والقيادات الأمنية، وأعضاء بمجلسي النواب والشيوخ، وتنسيقية شباب الأحزاب، على المشاركة في تشييع جنازة والدة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بمسقط رأسها بقرية أبوجرج، التابعة لمركز بني مزار، شمال المنيا.

وصل جثمان الفقيدة إلى قرية أبوجرج، وسط حضور من أهالي مركز بني مزار، حيث تم حمل الجثمان إلى مثواه الأخير، بمقابر الأسرة بالقرية، وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة.

كانت الأسرة قد شيعت جثمان الفقيدة من مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة، بحضور قيادات الدولة، ونقل الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة في المنيا، وتتلقى الأسرة العزاء ليوم واحد بقصر المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بمدينة بني مزار.

تشييع جنازة والدة رئيس الشيوخ بمقابر الاسرة بالمنيا