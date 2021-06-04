شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج زيارة الوفد الأمنى الروسى أمام «بوتين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غادر الوفد الأمنى الروسى إلى «موسكو»، الجمعة، بعد زيارة تفقدية على مدار 4 أيام لمطارى «شرم الشيخ والغردقة» الدوليين، لمراجعة إجراءات الأمن والسلامة، تمهيدًا لاستئناف حركة الطيران والسياحة الروسية للرحلات المباشرة والشارتر إلى المدينتين.

وأكد المسؤولون الروس أنه سيتم رفع تقرير بنتائج المراجعة والزيارة لوزير النقل الروسى ثم للرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك الأجهزة الأمنية المختصة ومسؤولو الطيران فى روسيا، لاتخاذ القرار بموعد استئناف الرحلات الجوية السياحية إلى مصر.

وقال القنصل الروسى العام بالغردقة، فيكتور فوروبايف، لـ«المصرى اليوم»، إن رئيس اللجنة الروسية، ألكسندر جولن كوف، وجّه الشكر والتقدير لمسؤولى مطار الغردقة الدولى ومختلف أجهزته على جهودهم فى إجراءات تأمين وسلامة الركاب والسائحين والطائرات، وذلك طوال الـ5 سنوات الماضية منذ بدء أعمال المراجعة الروسية، والاستجابة لجميع المطالب الروسية، وتدعيم المطار بمختلف الأجهزة والمعدات والكاميرات.

وأضاف «كوف» أن السياحة الروسية فى طريقها للعودة إلى «الغردقة وشرم الشيخ»، وكل ما يتبقى فحسب؛ تحديد الموعد بالاتفاق بين القيادتين من الجانبين «الروسى والمصرى».

وأشار اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، إلى أن «الغردقة» أتمت استعداداتها لاستقبال السائحين الروس، حيث تم الاتفاق مع وزيرة الصحة على تدعيم مراكز سحب عينات pcr الخاصة بالسائحين بعد انتهاء إجازاتهم وعودتهم لبلادهم، بالإضافة إلى زيادة عدد الفرق الطبية لإتمام تطعيم جميع سكان المدينة باللقاح ضد فيروس كورونا.

إلى ذلك، توقع رئيس شركة إيروفلوت الروسية، استئناف رحلات الطيران العارض إلى المنتجعات المصرية فى غضون أيام بعد توقفها منذ 2015، وقال رئيس الشركة، ميخائيل بولو بويارينوف، فى مقابلة مع قناة «روسيا 24»، الجمعة، إن استئناف الرحلات مع مصر سيعوّض خسائر توقف الرحلات إلى تركيا.