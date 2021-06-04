شكرا لقرائتكم خبر عن رفع كفاءة حدائق مدينة كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، أعمال رفع كفاءة جميع حدائق العاصمة، وزيادة المسطحات الخضراء، والاهتمام بالجزر الوسطى بجميع الشوارع الرئيسية والفرعية، كما شهد محور سعد زغلول زراعة أعمدة الكهرباء، وتركيب الكشافات، بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ .

تابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال رفع كفاءة حديقة شارع الرقابة الإدارية، بجوار مبنى الوسائل التعليمية، بزراعتها بالنباتات المزهرة، موجهاً بالاهتمام بأعمال الري لجميع الحدائق والمسطحات الخضراء، خاصة في موسم فصل الصيف، مع رفع كفاءة النظافة بتلك الحدائق.

كما تابع رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ استكمال المرحلة النهائية من رصف محور سعد زغلول بغرب كفر الشيخ، موجها بسرعة الانتهاء من زراعة أعمدة الكهرباء، وتركيب الكشافات أولا بأول.

يأتي ذلك فيما يجري العمل على قدم وساق في زراعة أعمدة الإنارة، بالتوازي مع أعمال الرصف، تمهيدًا لإنارة الطريق بالكامل.