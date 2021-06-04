شكرا لقرائتكم خبر عن هل كل الصائمين يدخلون الجنة؟ .. الدكتور حسام موافي يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن هناك بابًا في الجنة يدخل منه الصائمون.

وأضاف خلال تقديم برنامج ربي زدني علما، المذاع على قناة صدى البلد، أن الصائمين يجب أن يدخلوا الجنة أولًا حتى يدخلوا من باب الريان، موضحا أن ليس كل من صام دخل من باب الريان.

على الإنسان أن يدعو الله خلال الصيام أن يتقبل منه، مردفا: يجب ألا يزكي أحد نفسه، وكون الإنسان صام رمضان لا يعني هذا دخوله الجنة.

وأضاف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، بقصر العيني، أن الله فقط هو من يعلم هل عمل الإنسان وعبادته مقبولة أم لا.