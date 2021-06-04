شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة سوهاج تفعل نظام «الباركود» لأول مرة لصرف الوجبات لطلاب المدن الجامعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، بأنه لأول مرة يتم تفعيل نظام الباركود لصرف الوجبات لطلاب المدن الجامعية، وذلك بالمطاعم الخاصة بمباني ناصر والرعاية والعارف التابعة للمدينة، لافتا إلى أنه تم تفعيل النظام بنجاح بعد تدريب مسؤولي المطعم بكل مبنى على استخدام هذا النظام وعمل يوزر خاص به.

وقال عزيز- في بيان صحفى اليوم- إن الهدف من تفعيل هذا النظام هو تحسين وتطوير الخدمة المقدمة لطلاب المدن الجامعية، من خلال تنظيم سير العمل ودخول الطلاب لتسلم الوجبات داخل المطاعم بكل سهولة ويسر دون تزاحم، وذلك باستخدام الباركود المدون على بطاقات المدينة الخاص بالطلاب.

ومن جانبها، قالت سامية زايد، مدير عام المدن الجامعية، إنه تم تدريب الطلاب على كيفية حجز الوجبات بأنفسهم وتفعيل نظام الباركود لتسليم الوجبات لطلاب مبنى (ج)، كما سيتم تفعيل نظام الباركود أيضًا لمبنى (أ) الخاص بالطالبات خلال الأسبوع المقبل.