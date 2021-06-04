شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشرقية: بدء تسلّم الدفعة الجديدة من الصيادلة للعمل بمنافذ الخدمة الطبية الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمديرية، بتحديد موعد زمني لتسلم الدفعة الجديدة من الصيادلة العمل داخل ديوان المديرية، وذلك لمنع التكدس والتجمعات، والحفاظ على مقدمي الخدمة من العاملين بالمديرية، والمتقدمين من الدفعة الجديدة للصيدلة.

وشدد وكيل وزارة الصحة على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية بديوان عام المديرية، أثناء تسلم العمل للدفعة الجديدة من الصيادلة المكلفين بالعمل في المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، والإدارات الصحية بالمحافظة، مع التشديد على العاملين وأفراد الأمن باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء إنهاء إجراءات التكليف.

وأشار إلى أنه تم تحديد تسلّم العمل للدفعة الجديدة ابتداء من يوم الأحد ٦ يونيو حتى الخميس ١٧ يونيو ٢٠٢١ على النحو المبين بالجدول المرفق، على أن يتم الالتزام بالمواعيد المقررة منعًا للتجمعات وحرصًا على صحة وسلامة الجميع.