شكرا لقرائتكم خبر عن جولة تفقدية مفاجئة لرئيس جامعة سوهاج داخل المدينة الجامعية للطالبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اليوم الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، بجولة تفقدية مفاجئة داخل مباني المدينة الجامعية للطالبات بمقر الجامعة الجديدة بمنطقة الكوامل، وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة الطالبات المغتربات خلال فترة تواجدهم بالمدينة الجامعية والتأكد من حُسن سير واستقرار الحياة المعيشية لهن أثناء الدراسة وقبيل بدء امتحانات نهاية العام الدراسى.

وقال رئيس الجامعة إنه تفقد- خلال الجولة التي رافقه فيها الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث- مطعم المدينة الجامعية لمتابعة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد، حيث تأكد من نظافة وتعقيم أدوات الطهي وارتداء العاملين الكمامات الطبية، وتوزيع الوجبات الغذائية المغلفة على الطالبات في مواعيدها المحددة وبالطريقة السليمة لمنع الازدحام والتجمعات، لافتا إلى أنه التقى ببعض الطالبات والمشرفات واستفسر منهن عن وجود أي مشكلات أو عقبات تعيق استقرار الأمور المعيشية داخل المدينة، وأيضًا اطمأن منهن على تواجد أطباء الإدارة الطبية بشكل يومي، والتواصل المستمر والاستجابة السريعة في حال حدوث أي حالة مرضية طارئة.