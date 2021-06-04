شكرا لقرائتكم خبر عن «السواعد والمعدات المصرية» في «رفح» لبدء إعمار غزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دخلت قافلة مصرية من المعدات الهندسية والأطقم الفنية إلى قطاع، الجمعة، غزة بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لبدء عملية إعادة الإعمار في القطاع بعد العدوان الإسرائيلى الأخير.

وعبرت عشرات الجرافات والرافعات والشاحنات تحمل الأعلام المصرية، معبر رفح، إلى غزة وسط استقبال رسمى وشعبى من الفلسطينيين الذين استقبلوا القافلة وهم يلوحون بالأعلام المصرية والفلسطينية معًا. ونجحت مصر في وقف العدوان على القطاع عبر التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى تخصيص 500 مليون دولار لتمويل إعادة بناء المناطق المدمرة من غزة، كما أرسلت عبر معبر رفح أكبر قافلة مساعدات غذائية إلى غزة واستقبلت عشرات جرحى من القطاع لمعالجتهم في المستشفيات المصرية.

في إسرائيل، أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية المحتملة، نفتالى بينيت، أن حكومته المنتظر أداؤها اليمين أمام الكنيست الإسرائيلى خلال 10 أيام، لن تجمد الاستيطان في الضفة الغربية، كما أنها ستشن عملية عسكرية على غزة أو لبنان إذا اقتضت الحاجة.

واستبعد «بينيت» في تصريحات لـ«القناة 12» الإسرائيلية، أن يؤدى استناد حكومته على «القائمة العربية الموحدة» (التابع لتنظيم الإخوان) إلى تقييدات، وقال: «سنشن حربا إذا دعت الحاجة.. وفى نهايتها، إن كان هناك ائتلاف فليكن.. وإن لم يكن، فسنذهب لانتخابات، كل شىء على ما يرام».

وتوقع «بينيت» أن تتعرض حكومته لضغوط أمريكية بشأن الاستيطان في الضفة الغربية، لكنه أكد أنه لن يوقف البناء الاستيطانى، واعتبر أن الصراع القومى بين إسرائيل والفلسطينيين ليس على الأرض، وقال: «الفلسطينيون لا يعترفون بوجودنا هنا، وهذا على ما يبدو سيرافقنا لفترة طويلة.. عقيدتى في هذا السياق هي أنه يجب تقليص الصراع، أينما تمكنا من فتح معابر أكثر، تقديم جودة حياة أكثر، أعمال أكثر، صناعة أكثر.. سنفعل ذلك».

وردًا على سؤال عن احتمال أن يواجه الإدارة الأمريكية حول الملف النووى الإيرانى، أضاف «بينيت»: «بوصلتى هي أولا أمن إسرائيل، أمن إسرائيل أهم مما سيقولونه علينا في العالم، مع ذلك، الشراكة مع الولايات المتحدة بما في ذلك مع الرئيس جو بايدن هي استراتيجية وأساسية».

وفى واشنطن، أعلن البيت الأبيض الأمريكى أن إسرائيل ستظل شريكا استراتيجيا مهما للولايات المتحدة، وذلك ردا على سؤال عما إذا كانت سياسة أمريكا ستتغير إذا جاء بديل لرئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو في السلطة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكى، في إفادة صحفية اعتيادية، إن التشكيل السياسى للحكومة الجديدة في إسرائيل أمر يعود إلى الأحزاب المشاركة، وأضافت: «إسرائيل ستظل شريكا استراتيجيا مهما، شريكا نرتبط معه بعلاقة أمنية دائمة، وهذا سيستمر».

وقال مسؤول حكومى أمريكى في واشنطن لـ«سكاى نيوز عربية»، إن إدارة الرئيس جو بايدن ستطلب من الكونجرس المصادقة على حزمة مساعدات عسكرية ومالية لإسرائيل قيمتها مليار و200 مليون دولار.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن هذه المساعدات ستخصص أساسا لتمويل مرحلة جديدة من تطوير منظومة «القبة الحديدية» الصاروخية التي نجحت بحسب تقييم واشنطن، بنحو 80% في رد خطر الصواريخ التكتيكية غير الدقيقة التي تطلق من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، حيث ستضاف هذه الخطوة إلى المساعدات الأمريكية السنوية لإسرائيل التي تقدر بنحو 3.8 مليار دولار، وفقا لموازنتى العامين الماضيين.

وجاءت هذه التصريحات في وقت بدأ فيه وزير الدفاع الإسرائيلى، بينى جانتس، ووفد عسكرى رفيع من الجيش الاسرائيلى زيارة إلى «واشنطن»، حيث التقى بوزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، ووزير الدفاع الأمريكى، لويد أوستن، وقادة الأركان.

وكان قادة كبار في مجلس الشيوخ، يتقدمهم السيناتوران ليندسى جراهام وتيد كروز وآخرون طالبوا إدارة «بايدن»، في الساعات الماضية، بالإسراع بتقديم مساعدات عسكرية ومالية عاجلة إلى إسرائيل.

والتقى وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، عبر تقنية «زووم»، الجمعة، مع وفد يمثل المؤسسات الفلسطينية في الولايات المتحدة، وحمل مطالب فلسطينية محددة متوافقا عليها، منها الالتزام المالى السنوى لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، وكذلك المطالبة بموقف أمريكى معلن تجاه التطهير العرقى في القدس ومنطقة الشيخ جراح والتوسع الاستيطانى وحصار غزة. وطالب الوفد الفلسطينى بالإسراع بإعادة افتتاح ممثلية منظمة التحرير في الولايات المتحدة، إضافة إلى المطالبة بالاعتراف الأمريكى بالدولة الفلسطينية كضمان لبقاء حل الدولتين على قيد الحياة.

من جانبها، ذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، أنه في ذكرى حرب 1967 واحتلال إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، تواصل دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة تنفيذ مشروعها الاستعمارى الاحتلالى في أرض دولة فلسطين، ضاربة عرض الحائط بجميع الإدانات والمواقف الدولية التي تطالب بوقف العدوان على الشعب ورفع الحصار عن قطاع غزة.

وأضافت: «تواصل سلطات الاحتلال تكريس مشهد الفصل العنصرى والاضطهاد المفروض على شعبنا عبر تصعيد إجراءاتها وعدوانها بمختلف الأشكال التي تطال جميع مناحى حياة المواطن الفلسطينى، وتستهدف مقومات وجوده الوطنى والإنسانى وصموده بأرض وطنه بما في ذلك هويته السياسية والإنسانية، ورغم الالتفاف والتضامن الدولى الرسمى والشعبى الذي شهدته القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا في الآونة الأخيرة إلا أن دولة الاحتلال تصر على تحدى هذه الحالة وتعمل على إفشالها على مدار الساعة من خلال الاستمرار في تعميق الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية كما يحصل في تثبيت البؤرة الاستيطانية على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس والبدء في البنية التحتية لبناء حى استيطانى جديد في مستعمرة (جفعات هامتوس)، وتصعيد استهدافها للأماكن الأثرية والمقامات الدينية التي تقع في عمق التجمعات السكانية الفلسطينية ومحاولة تزوير هويتها بما يخدم رواية الاحتلال بشأن الأرض الفلسطينية كما هو الحال في اقتحام بلدة كفل حارس وسبسطية».