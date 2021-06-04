شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ سوهاج يتفقد مشروعات «حياة كريمة» و«برنامج التنمية المحلية» بمركز جهينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اليوم الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، بجولة ميدانية بنطاق مركز ومدينة جهينة، تفقد خلالها عددًا من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ومشروعات «برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر»، وذلك لمتابعة جدية تنفيذ هذه المشروعات والوقوف على نسب التفيذ، وإزالة أي معوقات قد تعطلها.

وقال نائب المحافظ إن جولته- التي رافقه فيها أحمد البدري رئيس مركز ومدينة جهينة- شملت تفقد مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث تفقد أعمال إنشاء مبنى الخدمات بقرية «نزة الحاجر» بتكلفه ٢ مليون جنيه، وأعمال إنشاء مدخل للقرية، وأعمال إنشاء وتجميل مدخل قرية «عمر بن الخطاب»، وأعمال تطوير مدرسة قرية «نزة الهيش» الثانوية، فضلًا عن تفقد أعمال إنشاء جدارية تجسد تصدي أهالي مركز جهينة للحملة الفرنسية، وهو ما يمثل العيد القومى للمحافظة والذي يتم الاحتفال بذكراه في ١٠ إبريل من كل عام.

وأضاف القاضي أنه تفقد كذلك مشروعات «برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر»، حيث تفقد أعمال تركيب عدد ٢ محول، و١٦٧ عمود إنارة لطريق الأبراج بتكلفة ٣ ملايين جنيه، وتفقد السوق الحضري بمدينة جهينة والذي يضم ١٣٤ محلا ونقطة شرطة مرافق وجرى إقامته بتكلفة ٤ ملايين و٦٥٣ ألف جنيه، بنسبة تنفيذ بلغت ٩٠%، بهدف تجميع الباعة الجائلين والقضاء على العشوائيات.

واطمأن القاضي على سير العمل بتلك المشروعات وعدم وجود أي معوقات تؤخر تنفيذها، مشددا على الالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة، وتطبيق أعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ، مؤكدا على المتابعة المستمرة للمشروعات الجارية على أرض سوهاج بمختلف القطاعات بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، والتى تعكس مدى اهتمام القيادة السياسية والدولة بمحافظات الصعيد عامة، ومحافظة سوهاج بصفة خاصة.