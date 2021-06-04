شكرا لقرائتكم خبر عن طرق ومحاور غيرت خريطة مصر.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، طرق ومحاور غيرت خريطة مصر.. 7 سنوات فى إعادة بناء مصر.. «محور 30 يونيو» شريان جديد للتنمية بـ 5.2 مليار جنيه.. وإنشاء محور المحمودية فى الإسكندرية لحل الأزمة المرورية بـ5.5 مليار جنيه.. تطوير شامل وتوسعات جديدة.. طريق شرم الشيخ الجديد يختصر الوقت ل 3 ساعات.. وطرق السويس شكل تانى فى عهد الرئيس السيسى.. ومحور الضبعة بديل مثالى للمصطافين بمطروح.



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ـ طرق ومحاور غيرت خريطة مصر.. 7 سنوات فى إعادة بناء مصر.. «محور 30 يونيو» شريان جديد للتنمية بـ 5.2 مليار جنيه.. وإنشاء محور المحمودية فى الإسكندرية لحل الأزمة المرورية بـ5.5 مليار جنيه.. تطوير شامل وتوسعات جديدة.. طريق شرم الشيخ الجديد يختصر الوقت ل 3 ساعات.. وطرق

السويس شكل تانى فى عهد الرئيس السيسى.. ومحور الضبعة بديل مثالى للمصطافين بمطروح



ـ الرئيس السيسى يتفقد أعمال التطوير والصيانة للطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى.. الرئيس يناقش المسؤولين فى مواقع العمل حول توسعة كوبرى المنيب العلوى على النيل ليصبح 8 حارات لكل اتجاه بدلا من 4.. وأعمال التطوير تتم على امتداد 106 كيلومترات ـ الرئيس السيسى يتفقد أعمال التطوير والصيانة للطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى.. الرئيس يناقش المسؤولين فى مواقع العمل حول توسعة كوبرى المنيب العلوى على النيل ليصبح 8 حارات لكل اتجاه بدلا من 4.. وأعمال التطوير تتم على امتداد 106 كيلومترات

ـ 8 محافظات شاهدة على التطوير.. "حياة كريمة" مبادرة رئاسية لكل المصريين.. تخصيص 20 قطعة أرض لتنفيذ مشروعات خدمية فى قنا.. وإنشاء وتجديد 13 كوبرى فى كفر الشيخ.. تحديد 5 أفدنة بشبين القناطر لإقامة مستشفى بالقليوبية.. و 57 مليون جنيه لإنشاء وتطوير مدارس بالحسينية



ـ بتوجيهات رئاسية.. معدات وأطقم هندسية مصرية تدخل غزة لإعادة الإعمار.. الفلسطينيون يرفعون أعلام مصر ترحيبا بالأطقم الهندسية.. والمبادرة تستهدف المساهمة فى إزالة الأنقاض والتخفيف عن مواطنى القطاع وتحسين أوضاعهم المعيشية ـ بتوجيهات رئاسية.. معدات وأطقم هندسية مصرية تدخل غزة لإعادة الإعمار.. الفلسطينيون يرفعون أعلام مصر ترحيبا بالأطقم الهندسية.. والمبادرة تستهدف المساهمة فى إزالة الأنقاض والتخفيف عن مواطنى القطاع وتحسين أوضاعهم المعيشية

ـ الحكومة: التعامل مع 97 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر مايو.. 20 ألفا لقطاع الصحة و1944 لقطاع الاتصالات و 7468 لقطاع الإسكان.. ورئيس الوزراء يشكر كل من يبذلون جهودا لرصد وتلقى شكاوى المواطنين وحلها



