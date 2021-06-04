شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأعلى للآثار: العثور على لوحة فرعونية بالإسماعيلية تعود لعصر الأسرة 26 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفي وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن اللوحة الأثرية التي تم العثور عليها أمس وصلت إلى متحف الآثار بالإسماعيلية، مضيفًا أن هذه اللوحة تم العثور عليها داخل قطعة أرض أحد المواطنين بالإسماعيلية، والذى قام على الفور بإبلاغ شرطة السياحة والآثار بوجود كتلة من الحجر أثناء قيامه باستصلاح وتمهيد الأرض الخاصة به للزراعة.

وأضاف "وزيرى، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة مدير منطقة آثار الإسماعيلية وعضوية مدير الحفائر بالمنطقة ومفتش آثار القنطرة غرب، والتي أكدت أثرية اللوحة التي يبلغ طولها 230 سم، وعرضها 103سم، وسمكها 45 سم، ومصنوعة من الحجر الرملي ويعلوها قرص الشمس المجنح حفر عليها خرطوش للمك واح- ايب- رع- خامس ملوك الأسرة 26، و15 سطراً من الكتابة الهيروغليفية.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هذه اللوحة أحد اللوحات الحدودية التى كان يشيدها الملك أثناء توجهه للحملات العسكرية ناحية الشرق.