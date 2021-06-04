شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المشروعات: ضخ 32 مليار جنيه لإنشاء 1.4 مليون مشروع وتوفير 2 مليون فرصة عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد عبد الملك، رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن جهاز المشروع نجح في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضخ 32 مليار جنيه لتوفير 2 مليون فرصة عمل جديدة، من خلال 1.4 مليون مشروع، مبينا: "حجم هذه المشروعات تُعادل مرة ونصف مما تم في 24 سنة سابقة وهذا يدل على اهتمام القيادة السياسية بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة".

أضاف عبد الملك، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصل بالتمويل لكل محافظات مصر، وكان الاهتام الأكبر بمحافظات الصعيد التي تستحوذ على 44% من حجم التمويل المنفق، متابعا: "مبادرة حياة كريمة تركيزها في المرحلة الأولى بمحافظات الصعيد، لتوفير فرص عمل للأهالى".

وأوضح رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الـ7 سنوات الماضية ظهرت أشياء جديدة في مصر، مثل إقامة المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بتوجيهات من القيادة السياسية بتخصيص هذه المجمعات للمشروعات الصغيرة، وتم إقامة 13 مجمع صناعي في 12 محافظة في مصر.

وتابع: "هناك اهتمام كبير بالمشروعات بعد إقامتها للقضاء على مشكلات تسويق المنتجات، وهناك العديد من الآليات التي استحدثت لمساعدة المشروعات في تسويق منتجاتها مثل المعارض الدولية والمركزية والمحلية، وخلال 6 سنوات تم إقامة 870 معرض لخدمة أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير وتم إشراك 18 ألف عارض بمنتجاتهم المصرية، وباعوا منتجات بقيمة 360 مليون جنيه، وتم إشراك 15 ألف من أصحاب المشروعات في المشتريات الحكومية وباعوا للحكومة منتجات خلال السنوات الماضية بقيمة 750 مليون جنيه".