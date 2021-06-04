أخبار مصر.. بتوجيهات الرئيس السيسي.. معدات هندسية وأطقم مصرية تعبر معبر رفح لغزة

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.. معدات هندسية وأطقم مصرية تعبر معبر رفح لغزة.





وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة..بتوجيهات الرئيس السيسي.. معدات هندسية وأطقم مصرية تعبر معبر رفح لغزة

بتوجيهات من الرئيس السيسي عبرت اليوم منفذ رفح معدات هندسية واطقم مصرية لقاع غزة للمساهمة في إزالة الأنقاض وركام المنازل المهدمة، وفقا لما ذكرته قناة إكسترا نيوز في خبر عاجل لها.

محمد النني يحصد جائزة هدف الموسم في آرسنال

حصد الدولي المصري محمد النني، لاعب أرسنال في مرمى دوندالك بالدوري الأوروبي، على جائزة هدف الموسم في نادي آرسنال عن الموسم المنصرم، والتي ساهم من خلالها في تحقيق فريقه الفوز على دوندالك البولندي، ليحصد 21 % من إجمالي الأصوات المرشحين ويفوز المصري باللقب بحسب الموقع الرسمي للنادي.

إيمى سمير غانم أثناء زيارتها قبر والدها فى الجمعة الثانية بعد وفاته

رصد تليفزيون الخليج 365، زيارة الفنانة إيمى سمير غانم قبر والدها الفنان الكبير الراحل سمير غانم، اليوم الجمعة، فى الأسبوع الثانى بعد وفاته .



وحرصت إيمى سمير غانم على عدم ارتداء الملابس السوداء خلال زيارة قبر والدها، نظرًا لعدم علم والدتها الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز بخبر وفاة الفنان الكبير سمير غانم، وبسبب حالتها الصحية الحرجة، كما قامت بتوزيع قطع من المعجنات على المتواجدين بمحيط قبر والدها.





إخلاء 5 عقارات فى وسط بالإسكندرية بسبب هبوط أرضى

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، أنه بناء علي الإشارة الواردة من غرفة عمليات المحافظة، وقع هبوط أرضى أدى إلى ميل عقاري رقم 20 و22 شارع سيدي قشطم وأرقام 21و23 و25 شارع سيدى على البدوي كوم الدكة وتم إخلاء العقارت بمعرفة رئيس حي وسط.

فيديو نادر لسمير غانم مع قارئ كف يتنبأ بنجومية بنتيه ومرض جورج سيدهم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو نادر للفنانين الراحلين سمير غانم وجورج سيدهم، خلال استضافتهما فى أحد البرامج التليفزيونية مع قارئ للكف يدعى محمد فتحى، حيث تنبأ القارئ بمرض الفنان جورج سيدهم الذى أبعده عن الأضواء فيما بعد، كما أخبر النجم سمير غانم، بأن هناك مفاجأة ستحدث له وأن اثنين من ذريته سيكون لهما شأن عظيم.

هدف لاعب بورتو يحصد لقب الأجمل في دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن فوز هدف اللاعب الإيراني مهدي طارمي لاعب بورتو في مرمى فريق تشيلسي، بجائزة أفضل هدف النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، وكان طارمي بالفعل المرشح الأبرز لنيل الجائزة، بهدفه العالمي في مرمى مضيفه تشيلسي بالدور ربع النهائي في المباراة التي خسرها فريقه 2-1.

شريف دسوقى يوجه رسالة شكر لجمهوره على الاطمئنان عليه

وجه الفنان شريف دسوقى الشكر لكل من حاول الاطمئنان على صحته من خلال صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، حيث كتب "أنا فرحان جداً بحبكم ليا ومتأسف لعدم الرد على كل الرسائل اللى اتبعت على الصفحة، فى أسبوع واحد أكتر من 10000 رسالة اتبعتت بيطمنوا على صحتى، أنا بحبكوا جداً وآسف مرة تانية لو اتأخرت فى الرد على حد".

ليفربول يتحفظ على مشاركة محمد صلاح فى أولمبياد طوكيو

كشفت تقارير صحفية أن نادى ليفربول الإنجليزى لديه تحفظ على مشاركة محمد صلاح لاعب خط وسط الفريق مع المنتخب الأولمبى فى دورة الألعاب الأولمبية المقرر لها نهاية يوليو بمدينة طوكيو اليابانية.

حصاد الحكومة فى أسبوع.. 12 قرارا و13 اجتماعا

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 29 مايو حتى 4 يونيو، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

النفط فى أعلى مستوياته خلال عامين وبرنت يقترب من 72 دولارا.. ماذا حدث ؟

سجل سعر النفط ارتفاع لأعلى مستوياته في عامين تقريبًا، ليسجل سعر يقترب 72 دولارا للبرميل الجمعة 4 يونيو، ليجري تداوله قرب أعلى مستوياته في عامين، إذ طغت خطة أوبك+ بشأن الإمدادات وتعافي الطلب على المخاوف بشأن عدم انتظام نشاط التطعيمات ضد كوفيد-19 عالميا.

يورو 2020 .. لوف يتصدر قائمة أكثر المدربين ظهورا فى المباريات بأمم أوروبا "إنفوجراف"

تنطلق منافسات كأس أمم أوروبا "يورو 2020" يوم الحادي عشر من شهر يونيو الجاري، في 11 مدينة أوروبية، وتستمر لمدة شهر كامل، وذلك بمشاركة 24 منتخبا أوروبيا، وذلك للمرة الثانية التي تشهد تواجد هذا العدد من المنتخبات بعد البطولة السابقة "يورو 2016" في فرنسا.

بيع ممتلكات مارادونا بمزاد علنى عبر الإنترنت.. صحيفة: ديونه تبلغ 100 ألف بيزو

قالت صحيفة "مينوتو أونو" الإسبانية، إن العديد من ممتلكات النجم الأرجنتينى، دييجو مارادونا، سيتم بيعها فى المزاد العلنى، بما فى ذلك سيارتين ومنزل ومحتويات من الجوائز وآلات موسيقية وكرات وساعات وقمصان وأحذية طويلة وشهادات ورسائل مكتوبة بخط اليد أرسلها له الزعيم الكوبى فيديل كاسترو.

تشيلسي يعلن تجديد عقد توماس توخيل بطل أوروبا حتى 2024

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي تجديد عقد مدربه الألماني توماس توخيل عامين ليستمر مع الفريق حتى عام 2024 المقبل، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال الفترة القصيرة التي قاد فيها الفريق من منتصف الموسم الماضي، ليحرز لقب دوري أبطال أوروبا في مفاجاة غير متوقعة.

القبض على متهمين جديدين متورطين فى سرقة فيلا الفنان سيد رجب بالبدرشين

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن الجيزة، من القبض على متهمين جديدين، في حادث سرقة فيلا الفنان سيد رجب، في البدرشين، حيث اشترك المتهمان مع خفير الفيلا الذي كان يعمل سابقا بها، في قتل كلبي حراسة، وسرقة أسطوانتين غاز، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

محمود كهربا يتعرض لحادث سيارة

تعرض محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب النادي الأهلي، لحادث سيارة، ونشر لاعب القلعة الحمراء صورة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام أظهرت حجم الضرر الذي تعرضت له سيارته وعلق "قدر الله وماشاء فعل ..الحمد لله على كل شئ".

انخفاض الحرارة واضطراب الملاحة البحرية غدا والصغرى بالقاهرة 19 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، انخفاض فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية ، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.