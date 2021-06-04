شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزيرة الصحة: شهدنا طفرة بالمجال الصحى خلال 7 سنوات بعهد السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن الدولة المصرية شهدت طفرة في المجال الصحي خلال 7 سنوات من عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدأت بإطلاق المبادرات الرئاسية على رأسها مبادرة 100 مليون صحة، والتي كانت مظلة للعديد من المبادرات الأخرى.

أضاف صلاح، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أن مبادرة إعلان مصر خالية من فيروس سي ومواجهة الأمراض المزمنة لتحويل مصر من إحدى أعلى الدول إصابة إلى الخالية من فيروس سي تماما، قائلا: "هذه المبادرة تاريخية وقد صرح مدير منظمة الصحة العالمية بأن ما حدث في مصر أكبر حملة على مدار التاريخ"، بجانب تطبيق التحول الرقمي في المنظومة الصحية وأصبح لمصر حصر لكل مريض بـ"السكرى" كمثال للتحول الرقمي الصحي، وتحقيق حلم التأمين الصحي الشامل لدى المصريين منذ عشرات السنين، والذى تم تدشينه في بورسعيد والأقصر، وتباعا سيتم تطبيقه بكل المحافظات.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، أن مصر قطعت أشواطا كبيرة في القطاعات الأخرى بإنشاء الكثير من المنشآت الصحية، بجانب توفير كميات كبيرة من اللقاحات للمصريين لحمايتهم من فيروس كورونا.