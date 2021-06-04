وزير الإسكان يعلن موعد تسليم أول أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بممثلي إحدى الشركات العالمية الكبرى، المتخصصة في إدارة وتشغيل ناطحات السحاب والمدن الذكية على مستوى العالم، لمتابعة خطوات تنفيذ خطة إدارة وتشغيل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث إنه سبق توقيع بروتوكول مع تلك الشركة بهذا الشأن، بحضور مسئولي الوزارة.

وأكد وزير الإسكان، أنه يجب إدارة وتشغيل مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، طبقًا للمعايير القياسية الدولية لإدارة وتشغيل ناطحات السحاب والمدن الذكية، بما يتوافق مع طبيعة المشروع الذي تم تنفيذه على أحدث النظم العالمية في هذا المجال، وبما يتماشى مع الخطة الموضوعة لتسويق المشروع على المستوى العالمي، لأن هذا المشروع هو الأول من نوعه في مصر، ويُعد علامة بارزة في النهضة العمرانية التي تشهدها مصر في الفترة الحالية، ويحقق جودة الحياة للمواطنين.

وشدد الوزير على أن الخطة الموضوعة لإدارة وتشغيل مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تهدف لجذب كبرى الشركات والكيانات العالمية للاستثمار بالمشروع، وجذب العلامات التجارية العالمية المشهورة.

واستمع الوزير إلى الخطة المتكاملة لإدارة وتشغيل المكونات المختلفة لمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى أعدتها الشركة، وفريق العمل الذى يضم أكبر المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة فى عدد من المجالات، كما عرضوا خبراتهم وتجاربهم فى إدارة وتشغيل ناطحات السحاب والمدن الذكية على مستوى العالم، حيث تتمتع الشركة بخبرة واسعة في إدارة المشروعات المماثلة لهذا المشروع.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن وضع خطة لإدارة وتشغيل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، يتزامن مع قرب انتهاء أعمال الواجهات الزجاجية لعدد من الأبراج بمنطقة الأعمال المركزية، بالتوازي مع تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية، علمًا بأنه سيتم تسليم أحد الأبراج بداية العام المقبل 2022، على أن تتوالى تسليمات باقي الأبراج خلال العام نفسه.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجًا باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج في أفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهي إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.​