التموين: تأسيس الشركة المصرية السودانية للتنمية المتعددة برأسمال 500 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

اجتمع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع الوفد السوداني المُشارك في اجتماع مجلس إدارة الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة التي أنشأت في أبريل 2021، ويبلغ رأسمال الشركة 500 مليون جنية بمساهمة مصرية تبلغ 60%.

أكد المصيلحي، أن الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة هي نتاج العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين الشقيقتين، مشيرًا إلى أنه استمع إلى المشاركين في الاجتماع من الجانبين المصري والسوداني ما تم من إجراءات خاصة بتأسيس الشركة، وقد تم الاتفاق على عقد اجتماع لمجلس إدارة الشركة المصرية السودانية برئاسة الوزير بعد عيد الأضحى المبارك للتعرف على استراتيجية الشركة خلال الخمس سنوات المقبلة.

مضيفاً إلى أن الشركة المصرية السودانية سوف تساهم في خلق كيانات اقتصادية أخري بين الدولتين الشقيقتين إضافة إلى توفير ألاف من فرص العمل للشباب من البلدين.

من جانبه أكد اللواء أحمد حسنين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تساهم في الشركة المؤسسة برأس مال بنسبة 25% ومثلها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وشركة جنوب الوادي بنسبة 10% فيما تستحوذ شركة اتجاهات السودانية على 40% من أسهم الشركة، وأكد حسنين أن التعاون مع شركة اتجاهات السودانية يعود إلى عام 2014 ، مع إبرام أول عقد معها لتوريد 800 ألف رأس سوداني.

مشيرًا إلى أن شركة اتجاهات السودانية تعاقدت مع وزارة التموين لتطوير وإدارة 25 منفذًا تابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية متخصصة لبيع اللحوم بنظام الشراكة مع إطلاق علامة تجارية جديدة يطلق عليها "just meet" إضافة إلى بيع اللحوم الطازج داخل منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمجمعاتها الاستهلاكية.

من جانبه أكد الوفد السوداني، أن التعاون مع وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية سيساهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين، مشيرين إلى الكيان الاقتصادي لهذه الشركة الجديدة سيكون له مردود اقتصادي بين البلدين، وفتح أفاق جديدة للاستثمار أيضًا، مؤكدين ان الشركة التي تم تأسيسها لديهم قدرات مالية كبيرة وفنية هائلة كما أن شركة جنوب الوادي لديها مجزر ومحجر آلي كبير على حدود البلدين سيساهم في تسهيل التعاون، ودور جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الشريك الاستراتيجي.