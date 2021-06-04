"القوى العاملة": خمس دورات تدريبية جديدة لمواكبة احتياجات سوق العمل في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال وزير القوي العاملة محمد سعفان، إن مديرية القوى العاملة بسوهاج بدأت التدريب على 5 دورات تدريبية جديدة، منها دورتين على برامج الحاسب الآلي تتضمن مجموعة الأوفيس، ودورة مهارات لغة إنجليزية تتضمن 4 مستويات، فضلًا عن دورة مصمم الجرافيك، ودورة طاقة شمسية.

وأوضح الدكتور هشام أبو زيد مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج – وفقًا لبيان من الوزارة اليوم الجمعة، أن المديرية تتعاون مع الجهات الخارجية ووقعت معها 5 بروتوكولات تعاون لدورات تدريبية في مركز التدريب المهني بسوهاج للشباب والفتيات على مهن متنوعة يتطلبها سوق العمل، وهذه الدورات هي: دورتان على برامج الحاسب الآلي تتضمن مجموعة الأوفيس، ودورة مهارات لغة إنجليزية تتضمن أربعة مستويات، ودورة مصمم الجرافيك، ودورة طاقة شمسية.

ولفت إلى أنه تم اختيار الدورات جاء بناء على احتياجات سوق العمل ورغبات المتدربين التي أبدوها أثناء التقديم، حيث تم عمل التوجيه والإرشاد المهني الذي قام به المتخصصون من مركز التدريب لتحديد مدى توافق مؤهلات راغبي التدريب مع الدورات التدريبية ورغباتهم.

وأكد أبوزيد، أن الدورات لاقت إقبالًا كبيرًا من الشباب والفتيات نظرًا لوجود دورات مستحدثة يتم تنفيذها لأول مرة، حيث توجد قوائم انتظار سيكون لهم الأولوية في الدورات المقبلة.

وأشار إلى أن الدورات تستمر لمدة شهر كامل بعدد 100 ساعة تدريبية لكل دورة 80% عملي و20% نظري يتخللها ندوات تثقيفية في حقوق العمال وواجباتهم والسلامة والصحة المهنية طبقًا للضوابط الواردة في قانون العمل 12 لسنة 2003 وريادة الأعمال لتحفيز المتدربين على فتح مشروعات لهم بعد انتهاء التدريب، بالتعاون مع فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسوهاج.

وأوضح الدكتور هشام أبو زيد مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من تطهير وتعقيم للورش، وارتداء الكمامات، وتوافر كافة الأدوات اللازمة للتعقيم ومراعاة تخفيض عدد المتدربين في كل دورة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.