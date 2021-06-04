تنازلت عن المحضر.. إخلاء سبيل زوج "إسراء عماد" بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

أمر المستشار أشرف المغربي، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، بإخلاء سبيل "محمد.م" ٢٤ عامًا سائق، زوج إسراء عماد، من ديوان القسم بعد حبس استمر 60 يومًا.

ويأتي قرار إخلاء سبيل الزوج بعد أن حضرت زوجته "إسراء عماد" إلى سراي النيابة، وقررت التنازل عن المحضر المحرر ضد زوجها بالشروع في قتلها وانقضاء القضية بالتصالح.

تعود بداية الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة المنتزه أول إخطارًا من مستشفى شرق المدينة بالإسكندرية، يوم الجمعة الماضي، بوصول فتاة تدعى "إسراء عماد حبشي"، 19 عامًا، ربة منزل، بها إصابات متفرقة بالوجه والصدر والرأس.

وبسؤال المجني عليها في التحقيقات، اتهمت زوجها بالاعتداء عليها بسلاح أبيض "مطواة" بسبب خلافات زوجية، ليجري القبض على المتهم.

واعترف زوجها "محمد.م" سائق بارتكابه الواقعة، قائلًا: " عصبتني وشتمني وعلشان كده ضربتها"، مبررًا جريمته بسبب خلافات زوجية- قبل أن ينكر أقواله والتهم الموجهة إليه أمام النيابة العامة.

حرر المحضر رقم 11786 لسنة 2021 جنح المنتزه أول، وباشرت النيابة العامة للتحقيق، وأمرت بحبس الزوج 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الشروع في القتل.

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