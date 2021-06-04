"الخفير كان نايم".. كواليس ٤٨ ساعة "بحث" لحل لغز سرقة فيلا الفنان سيد رجب بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

٤٨ ساعة من البحث والتحري احتاجها رجال المباحث لكشف ملابسات تسلل خفير خصوصي إلى فيلا الفنان سيد رجب بمركز البدرشين جنوب الجيزة بدافع السرقة.

المعطيات بدت ضعيفة في ظل عدم توافر كاميرات مراقبة فضلا عن نفوق كلبي الحراسة بطعام مسمم.

عمد ضباط المباحث بقيادة مفتش الفرقة العقيد محمد عبد الشكور والمقدم حسام بكير وكيل الفرقة إلى فحص المترددين على الفيلا ومراجعة خطوط السير المحتملة لهروب الجاني بالتنسيق مع قطاع الأمن العام.

منذ غروب شمس أول أمس الأربعاء حتى وقت متأخر من ليل الخميس عمل رجال الشرطة على جمع المعلومات ومراجعة روايات شهود عيان إحداها كانت مفتاح حل اللغز "شوفنا واحد شايل أنابيب".

بتكثيف التحريات وفحص العاملين الحاليين والسابقين بالفيلا محل الواقعة، تبين أن الجاني خفير خصوصي سبق له العمل في حراسة الفيلا قبل تغييره بآخر، وأمكن ضبطه خلال ٤٨ ساعة بقيادة الرائد أحمد فايز والنقيبين محمد جمال ومحمد أبو هريش معاوني مباحث البدرشين.

في البداية حاول المتهم التنصل من فعلته مرددا عبارة "معرفش دي فيلا مين" قبل أن يدلي باعترافات تفصيلية بتطوير ومواجهته بالأدلة.

المتهم يقيم في قرية على أطراف المركز، تسلق سور الفيلا منتهزا خلوها من "رجب" وعائلته وخلود الخفير الخالي إلى النوم.

ثاني الخطوات جاءت يمنح كلبي الحراسة طعام دس بداخله السم ما أدى إلى نفوق الكلبين، ليتسنى له الدخول دون كشف أمره.

بعد دخوله عبر نافذ المطبخ، استولى المتهم على أسطوانتي غاز وفر هاربا حتى تم ضبطه وإعادة الأسطوانتين.

المتهم برر فعلته "الظروف صعبة ومحتاج فلوس فقولت أسرق أي حاجة أمشي بيها حالي" مستغلا علمه بمداخل ومخارج الفيلا.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.