شكرا لقرائتكم خبر عن إدخال معدات ثقيلة إلي قطاع غزة عبر رفح البري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلنت السلطات المصرية، مساء اليوم الجمعة، عن ادخال كمية من المعدات الثقيلة إلى قطاع غزة عبر بوابات معبر رفح البري بشمال سيناء، للمساهمة في رفع الانقاض نتيجة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، تمهيدًا لإعادة إعمار قطاع غزة.

وقالت المصادر، إن السلطات المصرية أدخلت 52 معدة ثقيلة إلى قطاع غزة، يرافقها عدد 22 مهندس وفني مصري، للمساهمة في رفع الانقاض نتيجة العدوان على غزة، تمهيدًا لاعادة أعمارها بناء على توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

من جانبها قالت مصادر فلسطينية، أن مصر أدخلت عدد 52 آلية متنوعة من بينها عدد ١٦ جرافة و٢٧ شاحنه وشاحنة محملة بكرفان ومانوف واحد وثلاث كاسحات محملة بثلاثة بواقر.​​​​

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بإدخال معدات وأطقم هندسية مصرية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري بشمال سيناء، وذلك تمهيدًا لبدء عملية إعادة الإعمار وإزالة الأنقاض وركام المنازل التي تهدمت نتيجة القصف الإسرائيلي على القطاع.

ادخال معدات الي قطاع غزة

ادخال معدات الي قطاع غزة

ادخال معدات الي قطاع غزة

ادخال معدات الي قطاع غزة