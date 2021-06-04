شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تبدء في تركيب بوابات الدخول والخروج من المحطات الرئيسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت هيئة السكة الحديد في تجهيز اماكن وضع بوابات الدخول والخروج من المحطات الرئيسية.

وطلب الفريق كامل الوزير- وزير النقل بسرعة الانتهاء من غلق كافة الفتحات الموجود بأسوار السكة الحديد يليها كمرحلة ثانية إقامة أسوار على جانبي السكة في أماكن التجمعات السكانية بكافة خطوط السكك الحديدية وإزالة كافة التعديات على حرم السكة الحديد وربط قطع الغيار في كل الورش بمنظومة واحدة وسرعة تركيب المرحلة الأولى من بوابات الدخول والخروج بالأربعة محطات الرئيسية (القاهرة والجيزة وسيدي جابر ومصر بالإسكندرية.

وشدد خلال اجتماعه مع قيادات السكة الحديد على حسن معاملة واحترام الراكب مع قيام رؤساء المناطق باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين سلامة الركاب والنظافة التامة لكافة المحطات والقطارات والمرور المستمر على الأرصفة وشبابيك التذاكر والمزلقانات والأبراج والبلوكات.