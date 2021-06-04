شكرا لقرائتكم خبر عن تأسيس الشركة المصرية السودانية للاستثمارات المتعددة برأسمال 500 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة، هي نتاج العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين الشقيقتين، مشيرا إلى أنه استمع إلى الجانبين المصرى والسودانى في اجتماع مجلس إدارة الشركة، التي أنشأت، ابريل 2021، برأس مال 500 مليون جنيه، وبمساهمة مصرية 60%، مطلعا على ما تم من إجراءات خاصة بتأسيس الشركة.

وأضاف «المصيلحى» أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع لمجلس إدارة الشركة المصرية السودانية، برئاسته، بعد عيد الأضحى المبارك وذلك للتعرف على استراتيجية الشركة خلال الخمس سنوات المقبلة، وتابع أن الشركة سوف تساهم في خلق كيانات اقتصادية أخرى بين الدولتين الشقيقتين، مع توفير آلاف من فرص العمل للشباب من البلدين.

وأكد أحمد حسنين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تساهم في الشركة المؤسسة برأسمال بنسبة 25% ومثلها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وشركة جنوب الوادى بنسبة 10% فيما تستحوذ شركة اتجاهات السودانية على 40% من أسهم الشركة، مؤكدا أن التعاون مع شركة اتجاهات يعود إلى عام 2014، مع إبرام أول عقد معها لتوريد 800 ألف رأس ماشية سودانى.

وأشار إلى أن شركة اتجاهات السودانية تعاقدت مع وزارة التموين لتطوير وإدارة 25 منفذا تابعا للشركة القابضة للصناعات الغذائية المتخصصة لبيع اللحوم بنظام الشراكة مع إطلاق علامة تجارية جديدة يطلق عليها just meet، إضافة إلى بيع اللحوم الطازجة داخل منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمجمعاتها الاستهلاكية.

وأكد الوفد السودانى أن التعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، سوف يساهم في زيادة التبادل التجارى بين البلدين، مشيرا إلى أن الكيان الاقتصادى لهذه الشركة الجديدة، سوف يكون له مردود اقتصادى بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للاستثمار أيضا، مؤكدين أن الشركة التي تم تأسيسها لديها قدرات مالية كبيرة وفنية هائلة، كما أن شركة جنوب الوادى لديها مجزر ومحجر آلى كبير على حدود البلدين، سيساهم في تسهيل التعاون، وكذلك دور جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الشريك الاستراتيجى أيضًا.