شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الإقبال على لقاح كورونا و4479 يتلقون التطعيم بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يزداد الإقبال على مركز التطعيم ضد كورونا بمستشفى العريش العام في محافظة شمال سيناء.

وأكد فتحى عثمان مسؤول التثقيف والإعلام الصحى في مديرية الصحة زيادة الإقبال على المركز للتسجيل للحصول على الطعم أو تلقيه، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة كورونا.

وأشار عثمان إلى أن هناك إقبالًا كبيرًا من مواطنى المحافظة على التسجيل لتلقى الطعم والحصول عليه للجرعتين الأولى والثانية، معلنًا عن استمرار العمل في المركز يوميا لاستقبال الراغبين في التسجيل أو تلقى التطعيم من مختلف فئات المواطنين، خاصة الأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وأن المركز يستقبل العشرات يوميا بهدف التسجيل أو الحصول على الطعم.

وأضاف أنه خلال الشهر الحالي يونيو ولمدة 4 أيام بلغ عدد من تلقوا الطعم 4479 فردا بزيادة قدرها 984 فردا عن شهر مايو الماضي، حيث كان العدد حتى نهاية مايو 3495 فردا، وبواقع نحو 250 فردًا يوميًا.

ونوه إلى أنه يتم استقبال الراغبين في التطعيم ومساعدتهم على التسجيل في الموقع المخصص لحين تلقى رسالة بموعد التطعيم للجرعة الأولى وتحديد موعد الجرعة الثانية التي تكون بعد 12 أسبوعًا أو 3 أسابيع من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح كورونا، حسب نوع اللقاح.