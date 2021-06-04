شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتابع تعقيم وتطهير لجان الشهادة الإعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه وجه بتكثيف الرش والتطهير والتعقيم لجميع لجان الشهادة الإعدادية، حفاظا على صحة أبنائنا الطلاب، موجهاً بتعليق لافتات بالمدارس والمقاعد وبمداخل الفصول تحث الطلاب والطالبات على الالتزام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والتباعد الإجتماعي، إضافة لالتزام جميع المشاركين في الامتحانات حفاظا على حياتهم.

وأضاف نور الدين، أنه تلقى تقريراً من الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بجاهزية اللجان لاستقبال الطلاب والطالبات، لبدء الامتحانات في تمام الساعة التاسعة من صباح الغد، كما شدد على توفير حجرات العزل بكل لجنة من المدارس، إضافة لتوفير الكاشفات الحرارية، وأنه وجه الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد الجنزوري، مدير مرفق إسعاف كفر الشيخ، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، حفاظا على صحة الطلاب .

جدير بالذكر أن الامتحانات تبدأ غداً السبت الموافق، 5 يونيو الجاري، بامتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، بمدة ساعتين ونصف، من الساعة التاسعة للساعة الحادية عشرة ونصف، ويوم الأحد الموافق 6 يونيو سيؤدي الطلاب امتحانات مادة الجبر، لمدة ساعتين، من الساعة التاسعة للساعة الحادية عشرة، ويوم الاثنين الموافق 7 يونيو يؤدى الطلاب امتحان مادة العلوم، لمدة ساعتين، من الساعة التاسعة للساعة الحادية عشرة ،وسيؤدون الطلاب امتحان مادة الهندسة يوم الثلاثاء، الموافق 8 يونيو، لمدة ساعتين، من الساعة التاسعة للساعة الحادية عشرة، ويؤدون امتحان مادة اللغة الأجنبية يوم الأربعاء، الموافق 9 يونيو لمدة ساعتين من الساعة التاسعة للساعة الحادية عشرة، ويؤدي الطلاب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، يوم الخميس، الموافق 10 يونيو، لمدة ساعتين من الساعة التاسعة للساعة الحادية عشرة صباحا، مؤكدة أن المواد غير المضافة للمجموع، «التربية الدينية، التربية الفنية، الحاسب الآلي» تم الانتهاء من امتحانها بالمدارس وتم رصدها على قاعدة الوزارة .