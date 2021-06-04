شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل لقيادات السكة الحديد: لا عربات قطارات قديمة بنهاية 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بعدم سير أى عربة قديمة على خطوط السكك الحديدية، بنهاية العام الحالى، وأن تكون كل العربات إما جديدة أو تم تجديدها وتطويرها تطويرًا شاملًا.

وشدد الوزير- خلال اجتماع موسع مع قيادات ورؤساء مناطق وورش ومسؤولى ومهندسى قطاع السلامة، بهيئة السكة الحديد- على ضرورة الانضباط التام فى أداء المهام المكلف بها كل موظف بهيئة السكة الحديد، موجهًا بتعديل الهيكل التنظيمى لقطاع السلامة، مع ضرورة الحفاظ على المُعدات والأجهزة بجميع المناطق والورش، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، مؤكدًا قيام الجهات الإشرافية بالمرور الدورى المستمر على مواقع العمل فى أوقات مختلفة، وإعداد تقارير فورية عن أى ملاحظات يتم رصدها، والمحافظة على ما تملكه السكة الحديد من مُعدات، والعمل الدائم على تطويرها ورفع كفاءتها وصيانتها، وعدم خروج أى قطار إلا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له. وطالب أيضًا بإمداد جميع الورش بالمُعدات الحديثة وتدريب جميع العاملين والمهندسين عليها، وتحويل الورش إلى شركات متخصصة فى أنواع الوحدات المتحركة، مثل إيرماس المتخصصة فى جرارات PRL، والتبين فى جرارات GE.

ووجّه وزير النقل بضرورة عقد اجتماعات دورية مع المهندسين والعمال بالورش، لافتًا إلى أنه عند زيادة الإنتاج تزيد أرباح العمال والهيئة والشركة، مضيفًا أن العامل أو المهندس المصرى، خاصة فى السكة الحديد، ذكى وماهر، ولا ينقصه الطموح، ولديه القدرة على التعامل مع المُعدات الحديثة، ولكن ينقصه العمل فى نظام منضبط وصارم، وهذا ما نعمل عليه.

وشدد الوزير على حسن معاملة واحترام الراكب، مع اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين سلامة الركاب والنظافة التامة لجميع المحطات والقطارات، مطالبًا بسرعة الانتهاء من إغلاق جميع الفتحات الموجودة بأسوار السكة الحديد، تليها كمرحلة ثانية إقامة أسوار على جانبى السكة فى أماكن التجمعات السكانية بجميع الخطوط، وإزالة جميع التعديات على حرم السكة الحديد.

وأكد أن الـ100 طالب- الذين سيتخرجون هذا العام فى المعهد الفنى لتكنولوجيا السكة الحديد- سيتم تعيين 50 منهم مساعد قائد قطار، وإيفادهم للتدريب بالخارج، والـ50 الآخرين فى طوائف التشغيل الأخرى بالهيئة.