شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة القاهرة» تنظم ندوة علمية لتوضيح دور العلاج الطبيعي لمرضي كورونا بمستشفى الحوض المرصود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة ندوة علمية خاصة بتوضيح دور العلاج الطبيعي في التأهيل الرئوي لمرضي كورونا والتي أقيمت بقاعة اجتماعات مستشفي القاهرة الجلدية«الحوض المرصود».

قامت الدكتورة أمل إبراهيم مدير إدارة العلاج الطبيعي بصحة القاهرة وفريق العمل المعاون لها بالتنظيم والاعداد للندوة العلمية، وذلك لتوضيح دور العلاج الطبيعي.

قام بإلقاء المحاضرة الدكتورة شيرين حسن محمد وكيل كلية العلاج الطبيعي، جامعة بني سويف وذلك تحت رعاية شركة لايف ميديكال.

ووجهت الدكتورة أمل إبراهيم مدير ادارة العلاج الطبيعي الشكر والتقدير للشركة الراعية والدكتورة شيرين حسن وكيل كلية العلاج الطبيعي.

من جانبه قال الدكتور كريم سلام وكيل مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، أن المديرية تعمل على تقديم كافة الخدمات الصحية بجميع مستشفياتها، والعمل على تطوير جميع اقسام العلاج الطبيعي بالمديرية، بالتعاون مع فريق العمل من الدكتور كمال ابو العلا مدير العلاجي والدكتورة ناهد سمير مدير المستشفيات بالمديرية.

من جانبه قال الدكتور محمد شوقي، رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، أن هناك خطة لكل مستشفى من مستشفيات المديرية للعمل على رفع كفاءتها وتطويرها، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسُكان، للعمل على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.