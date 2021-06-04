شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي»: 2103 مشروعات نفذها «مشروعك» خلال مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، ساهم خلال شهر مايو 2021 فى تنفيذ 2103 مشروعات بقروض 300 مليون جنيه، وذلك فى إطار اهتمام الدولة المتنامى بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدورها التنموى الهام وما توفره من فرص عمل باعتبارها أهم روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية من ناحية، ومساهمتها فى معالجة مشكلتى الفقر والبطالة.

وقال الوزير، فى تصريحات صحفية، الجمعة، إن هذه المشروعات ساهمت فى توفير أكثر من 18 ألف فرصة عمل فى جميع المحافظات، مشيراً إلى أن إجمالى المشروعات التى نفذها «مشروعك» حتى الآن بلغ 172 ألفاً و365 مشروع، بقروض 19 مليار جنيه، وفرت هذه المشروعات أكثر 1.7 مليون فرصة عمل.

ولفت وزير التنمية المحلية إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوجيهاته المستمرة لكافة أجهزة الدولة بالتعاون والتنسيق لتذليل أى عقبات تواجه الشباب، وتقديم مختلف الخدمات والتيسيرات الضرورية للنهوض به، والمشاركة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.