شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يتابع سير العمل في حملات الموجة الـ17 لإزالة التعديات على النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في حملات الموجة الــ17 لإزالة التعديات على نهر النيل، والتي تنفذها الإدارة العامة لحماية النيل، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضى المتعد عليها وحماية مجرى نهرالنيل بالمحافظات النيلية، وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومتابعة من وزارة التنمية المحلية.

جاء ذلك خلال إطلاعه على تقرير أعده أحمد إبراهيم مدير جهاز حماية أملاك الدولة الخاصة، وتضمن الإشارة إلى أنه تم أمس إزالة 12 حالات تعد بالبناء المخالف على مساحة 4300م بنطاق مركز ومدينة الواسطى، ليصل بذلك إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على نهر النيل بدائرة المحافظة إلى 437 حالة تعد على إجمالي مساحة 173 ألف و861متراً، وذلك منذ بدء الحملة وحتى اليوم.

وأوضح أحمد إبراهيم أن الموجة 17 تنفذها الإدارة العامة لتطويروحماية النيل بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية من الجهات التنفيذية والأمنية، لافتا إلى أن الحملات قد بدأت أواخر مارس الماضى وتسمر لمدة ثلاثة أشهر، بهدف إزالة التعديات على نهر النيل والجزر النيلية بنطاق المراكز المطلة على النيل بالمحافظة، منوهاً عن تكليفات المحافظ د.محمد هاني غنيم للأجهزة التنفيذية المعنية بعدم السماح بعودة التعديات مجدداً وتكليف رؤساء الوحدات المحلية بسرعة الإبلاغ عن أية حالات تعتبر جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات الحالية.