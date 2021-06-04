شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية»: جهود مكثفة لتطعيم المواطنين بالجرعة الثانية من لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عمل الفرق الطبية المتحركة بالعيادات المتنقلة المخصصة لتطعيم المواطنيين بلقاح كورونا المستجد كوفيد ١٩ بمحافظة الشرقية، والتي تستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على اللقاح، وذلك في إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد .

وقامت الفرق المتحركة بالعيادات المتنقلة التابعة للإدارات الصحية، بتطعيم الأخوة الأقباط بالجرعة الثانية من لقاح كورونا، بجميع الكنائس بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وتقديم الخدمة للمواطنين من الأخوة الأقباط وقياس العلامات الحيوية لهم بعد التطعيم، تيسيراً عليهم من مشقة السفر وحفاظاً علي صحتهم وسلامتهم، ورفع المناعة المجتمعية ضد هذا الفيروس.

وقال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.