شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 6 ملايين سجلوا للحصول على لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت وزارة الصحة والسكان أن الوضع الوبائى لفيروس كورونا في انخفاض ملحوظ، نتيجة جهود غرفة إدارة الأزمة قبل إجازة عيد الفطر وخلال الأسبوعين الماضيين، والتى ساهمت في تقليل التجمعات، بالإضافة إلى إقبال المواطنين على الحصول على اللقاحات.

وقالت الوزارة إن هناك إقبالًا من المواطنين على اللقاح، إذ سجل نحو 6 ملايين من خلال الموقع المخصص لحجز اللقاح حتى الآن لتلقى التطعيم، فيما حصل نحو 2.5 مليون مواطن على اللقاح فعليًا ما بين سينوفارم وأسترازينيكا، مشيرة إلى أن الدولة تستهدف تطعيم 40% من المصريين من الفئات الأكثر خطورة.

إلى ذلك، واصلت قوافل صندوق «تحيا مصر» عملها لليوم الثالث على التوالى؛ لتوفير الأغذية والمطهرات لمستشفيات العزل والحميات والصدر، دعمًا للأطقم الطبية في مواجهة الفيروس، وذلك ضمن مبادرة (نتشارك هنعدى الأزمة) التي أطلقها الصندوق مع بداية تفشى الفيروس في مصر خلال شهر مارس من العام الماضى.

من جانبه، قال تامر عبدالفتاح، المدير التنفيذى للصندوق، إن القوافل تستهدف توفير 36 طن دواجن، و5 أطنان مطهرات ومستلزمات نظافة لنحو 62 مستشفى تابعًا لوزارة الصحة في 10 محافظات هي القاهرة، والجيزة، والسويس، والإسماعيلية، والشرقية، والقليوبية، وبنى سويف، والإسكندرية، والمنوفية، والفيوم.

وأضاف أن الصندوق دشَّن المبادرة لمعاونة أجهزة الدولة في مواجهة تداعيات الجائحة من خلال محورى عمل، الأول يستهدف دعم القطاع الطبى بالأجهزة والمستلزمات الخاصة بمستشفيات العزل والحميات والصدر، فيما يستهدف المحور الثانى دعم الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة.

وأوضح عبدالفتاح أن المبادرة وفرت 240 جهاز تنفس صناعى، و1000 مضخة حقن سوائل للعناية الحرجة، و16 ألف بدلة عزل واقية، وكذلك مليون كمامة طبية، و60 ألف كمامة N95، و60 طن مطهرات، و1000 كاشف للفيروس، و50 بوابة تعقيم، و300 ألف عبوة قفاز طبى، فضلًا عن المشاركة في إنشاء أول مستشفى ميدانى للعزل بالتعاون مع جامعة عين شمس.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة خروج 800 متعاف من الفيروس من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وتسجيل 932 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ووفاة 44 حالة جديدة.

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية أن إجمالى المواطنين الذين حصلوا على لقاح كورونا بمراكز التطعيم بالمحافظة بلغ 52 ألف مواطن بالجرعة الأولى و4553 بالجرعة الثانية، وقال الدكتور خالد عبدالغنى، وكيل وزارة الصحة إن مديرية الصحة بالمحافظة افتتحت 4 مراكز جديدة لتلقى اللقاح لمواطنى المحافظة، ليرتفع عدد مراكز تلقى اللقاح بالمحافظة إلى 10 مراكز.

وفى الوادى الجديد، أكد الدكتور عبدالعزيز طنطاوى، رئيس جامعة الوادى الجديد، البدء في حملة للتطعيم ضد الفيروس بكليتى العلوم والتربية من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والإداريين المشاركين في أعمال الامتحانات في الفصل الدراسى الثانى. وفى الشرقية، تابع الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة، عمل الفرق الطبية المتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين، وتفقد جمعية نهضة الشباب القبطى الأرثوذكسى بمدينة الزقازيق، لمتابعة تطعيم المواطنين من الأخوة الأقباط بالجرعة الثانية من اللقاح، بعد مرور ٣ أسابيع على تلقيهم الجرعة الأولى، والتأكد من انتظام سير العمل، وأداء فرق التطعيم لعملهم بصورة جيدة.

وفى الإسكندرية، قال الدكتور محمد سعد محمد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، إنه تم تطعيم نحو 900 شخص من منتسبى مديرية التعليم، مشيرًا إلى أنه من المستهدف الانتهاء من تطعيم 6 آلاف مدرس وملاحظ.

وفى الأقصر، تابع الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة، حملة تطعيم معلمى المرحلة الثانوية بمدارس الأقصر الثانوية كمرحلة أولى ضمن خطة الدولة لتطعيم المعلمين استعدادا لامتحانات الثانوية العامة المقررة الشهر المقبل.