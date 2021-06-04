شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يعلن انتهاء عصر سير القطارات القديمة نهاية العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن هناك توجيهات من القيادة السياسية بعدم مسير أي عربة قديمة على خطوط السكك الحديدية، بنهاية العام الحالي، وأن تكون كل العربات إما جديدة أو تم تجديدها وتطويرها تطويرًا شاملًا.

وكان ذلك خلال الاجتماع المُوسَّع مع قيادات ورؤساء المناطق والورش ومسؤولى ومهندسي قطاع السلامة بهيئة السكة الحديد، للمرة الثانية خلال أسبوع، وذلك لمتابعة الإجراءات التي تنفذها الهيئة لزيادة عوامل السلامة والأمان على الخطوط المختلفة.