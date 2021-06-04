شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس غدًا .. رياح وأتربة وانخفاض درجة الحرارة واضطراب الملاحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل درجة الحرارة الانخفاض غدًا على معظم الأنحاء حسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدًا، وتستمر أسوان وإدفو وشلاتين وأبوسميل الأعلى غدًا في درجات الحرارة في مصر، وتكون مطروح والسلوم أقل درجة حرارة عظمي غدًا نهارًا والتى تبلغ 26 درجة مئوية.

تكون الرياح نشطة على القاهرة وعدة مناطق أخرى من الجمهورية وتكون الملاحة في البحر الأحمر مضطربة.

تتوقع الأرصاد نشاط الرياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة ببعض المناطق خلال طقس الغد Weather واضطراب الملاحة في البحرين الأحمر والمتوسط.

تنخفض درجات الحرارة غدًا بحسب تقرير أخبار الطقس في مصر ويكون طقس الغد أقل في درجات الحرارة عن طقس اليوم، ويكون مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية.

ويظل الطقس غدً حارًا على شمال الصعيد وجنوب سيناء نهارًا، وشديد الحرارة علي جنوب الصعيد مثل الطقس اليوم مع انخقاض درجات الحرارة فى بعض المناطق .

ويكون طقس الغد خلال ساعات الليل لطيفًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

يتواصل اضطراب الملاحة لليوم الثالث على البحر الأحمر وخليج السويس خلال طقس الغد وتتراوح سرعة الرياح بين 60 و70 كيلو متر، وارتفاع الموج يتراوح بين 3 الى 5 متر، وتكون الرياح شمالية غربية.

وتكون حالة البحر المتوسط بين معتدلة إلى مضطربة والرياح شمالية غربية وارتفاع الموج من مترين ونصف لثلاثة أمتار.

ويتوقع نشاط الرياح على القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد والوجه البحري وجنوب سيناء، ويكون اتجاه شمالية غربية على جميع المناطق في مصر عدا جنوب الصعيد تكون شمالية.

تنشط الرياح المثيرة للأتربة والرمال على مدن خليج السويس وخليج العقبة وجنوب غرب البلاد وجنوب سيناء مما يؤثر على الرؤية الأفقية.

حالة الطقس غدًا .. رياح وأتربة وانخفاض درجة الحرارة واضطراب الملاحة

درجات الحرارة المتوقعة غدً في مصر

تواصل درجات الحرارة غدًا الانخفاض على معظم أنحاء مصر بحسب الوارد في تقرير أخبار الطقس غدًا، ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في مدن ومحافظات مصر كما يلي:

درجة الحرارة في القاهرة 32-19

32-19 درجة الحرارة في الإسكندرية 27-20

27-20 شبين الكوم 32-19

بلطيم 27-20

دمنهور 30–19

طنطا 32-19

دمياط 30-21

الزقازيق 32-20

بورسعيد 30-21

السويس 32-20

الإسماعيلية 32-19

المنصورة 31-20

الغردقة 33-24

شرم الشيخ 35-25

العريش 30-19

المنيا 32-21

قنا 38-23

أسيوط 33-22

الفيوم 32-19

سوهاج 35-23

الأقصر 39-24

أسوان 40-25

بنى سويف 32-21

إدفو 39- 24

أبوسمبل 40-27

الوادي الجديد 38- 23

حلايب 35-28

شلاتين 40-26