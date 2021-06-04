شكرا لقرائتكم خبر عن ضريبة ترخيص السيارة في المرور .. تعرف على القيمة الجديد والمصاريف حسب نوع الملاكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضريبة ترخيص السيارة الملاكي في عام 2021، والمصاريف استخراج الرخصة.. تصدرت محركات البحث على مواقع الأنترنت خلال الفترة الأخيرة، قامت وزارة الداخلية بوضع شروط ترخيص كل سيارات حسب القيمة الأصلية لها وقوة المحرك سي سي.

ضريبة ترخيص السيارة في عام 2021

السيارة أقل من 1000 سي سي تبلغ ضريبتها 225 جنيه في السنة.

السيارة أعلى من 1001 وأقل من 1300 سي سي تبلغ ضريبتها 350 جنيه في السنة.

السيارة التي تزيد عن 1301 وتقل عن 1600 سي سي ضريبتها تصل ٧٥٠ جنيه في السنة.

السيارة التي أعلي من 1601 وأقل من 2000 سي سي تصل ضريبتها 3000 جنيه.

السيارة التي تزيد عن 2001 وأقل عن 2500 سي تصل قيمة الضريبة فيها بنسبة 2.5% من سعرها.

مصاريف ترخيص السيارة في عام 2021

يشترط لترخيص السيارة سداد التأمين الإجباري الخاص بقيمة 300 جنيه في السنة.

تركيب GPS في السيارة كشرط للتجديد.

تركيب ملصق إلكتروني على السيارة بقيمة 225 جنيه.

أخذ بصمة موتور وشاسيه للسيارة من خلال المهندس المتخصص.

شراء ملف التجديد من قسم المرور حسب الفترة التي يريدها مالك السيارة للترخيص.

الاطلاع على أورنيك الفحص الخاص بالسيارة والحصول على فاتورة شراء بوكس الإسعاف وسعرهما بـ 125 جنيها.

يتم شراء طفاية حريق جديدة ب 300 جنيه من المرور في حالة عدم تواجد طفاية حريق.

الاوراق المطلوبة لترخيص السيارة:

بطاقة رقم قومي سارية، بالإضافة إلى عقد شراء السيارة مسجل في الشهر العقاري، اما إذا كانت السيارة واردة من الخارج يشترط لتجديد رخصة السيارة الإفراج الجمركي من الجهة المختصة.