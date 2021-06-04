شكرا لقرائتكم خبر عن مع استمرار موجات كورونا .. لقاحات جديدة وقرارات حاسمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسجيل إصابات جديدة وتلقيح المواطنين وإنتاج لقاحات.. هكذا تصدرت اهتمامات دول العالم بآخر المستجدات التى يفرضها فيروس كورونا على الجميع.

أحدث الإصابات الجديدة

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا فى أنحاء العالم، مساء الخميس، ارتفع لنحو 171.7 مليون.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية، أن إجمالى الإصابات وصل إلى 171 مليونا و680 ألف حالة، كما أظهرت البيانات أن إجمالى الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و691 ألف حالة.

مواطنين أثناء تلقيهم اللقاح

اللقاحات

قال تقرير لوكالة «بلومبرج» للأنباء أنه تم تطعيم نحو مليار و981 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم، وذلك بعد ستة أشهر من بداية أولى حملات التطعيم فى ديسمبر عام 2020.

ورصدت التقارير أن 2 مليار و19 مليونا و696 ألفا و22 جرعة تم توزيعها فى 215 دولة أو إقليم، بحسب إحصاء يستند إلى مصادر رسمية حتى صباح اليوم.

وحث الرئيس الأمريكى جو بايدن الأمريكيين على التطعيم ضد الفيروس وأعلن عن حملة شرسة للوصول إلى هدفه المتمثل فى حصول 70% من البالغين على جرعة واحدة على الأقل بحلول 4 يوليو.

مواطنين أثناء تلقيهم اللقاح

فيما أفادت وكالة الطب الحيوى الفيدرالية الروسية بتسجيل عقار «ليتراغين» الروسى المضاد لفيروس كورونا، وأضافت الوكالة أن «الدواء الجديد مخصص لعلاج الالتهاب الرئوى والوقاية منه، مما يعقد مسار عدوى فيروس كورونا»، والدواء الجديد فعال فى مكافحة «عاصفة السيتوكين» وليست له آثار جانبية غير مرغوب فيها، على عكس الأدوية الأخرى المضادة للسيتوكين.

وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلا عن السفير السورى لدى موسكو أن سوريا تسلمت أول شحنة من لقاح (سبوتنيك في) الروسى المضاد لكورونا، ولم يحدد السفير رياض حداد حجم الشحنة لكنه قال إن التطعيم بدأ لعموم الناس بعد أن تلقى الأطباء والقيادات الكبرى الجرعات الأولى منه.

من ناحية أخرى، قال ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسى إن من المرجح أن تلى ذلك شحنات أخرى، ونقلت إنترفاكس عن بوجدانوف قوله إنه إذا كان هناك طلب فسيتم إرسال المزيد من الشحنات «ونحن نساعد كل أصدقائنا».

مواطنين أثناء تلقيهم اللقاح

فيما قال صندوق الاستثمار المباشر الروسى إن الصندوقين السياديين لروسيا والبحرين وقعا اتفاقا مبدئيا لتصنيع وتوزيع لقاح (سبوتنيك فى) الروسى المضاد لكوفيد-19 فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ولم يقدم الصندوق معلومات بخصوص قدرة منشأة التصنيع المخطط لها بموجب الاتفاق الذى يضم كذلك بينوفارم جروب، وهى شركة تابعة لشركة الاستثمار الروسية سيستيما.

قرارات لمواجهة الفيروس

وافق الرئيس الفلسطينى محمود عباس على قرار يقضى بتمديد حالة الطوارئ فى الأراضى الفلسطينية لمواجهة الفيروس لمدة ثلاثين يوما، اعتبارا من أول يونيو.

مواطنين أثناء تلقيهم اللقاح

فيما قال وزير الشؤون الدينية الإندونيسى إن بلاده ألغت رحلات الحج لمواطنيها للعام الثانى على التوالى بسبب المخاوف المتعلقة بالجائحة، وقال الوزير ياقوت خليل قوماس فى بيان «نظرا للجائحة ومن أجل سلامة الحجاج، قررت الحكومة أنها لن تسمح هذا العام للإندونيسيين بالذهاب (لأداء الفريضة)».

وأضاف ياقوت أن السعودية لم تفتح رحلات الحج، وقال «ليست إندونيسيا فقط.. لم تتلق أى دولة حصتها لأن مذكرة التفاهم لم توقع»، موضحا أن الحجاج الذين دفعوا الرسوم سيؤدون الفريضة العام المقبل.

محلياً

وافقت اللجنة العليا المصرية لإدارة أزمة فيروس كورونا، على العودة للعمل بالمواعيد الصيفية فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمولات التجارية والمقاهى والمطاعم، مع استمرار حظر إقامة الموالد، والذى تم بدء تطبيق القرار 1 يونيو، مع التأكيد أنه سيتم تطبيق الغرامة على المنشآت المخالفة لهذه المواعيد، والغلق الفورى لها لمدة أسبوعين، وفى حالة التكرار يتم الإغلاق لمدة شهر.

مواطنين أثناء تلقيهم اللقاح

كما تم التشديد على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا فى جميع الأماكن العامة، ولاسيما التى تشهد تكدسا ملحوظا، مع استمرار تطبيق الغرامة على المخالفات الخاصة بتلك الإجراءات، التى من بينها منع تقديم «الأرجيلة».

وأعلنت وزارة الصحة أنه من المقرر تطعيم أصحاب المعاشات وكبار السن ضد فيروس كورونا والتى تقوم بالتمركز أمام مكاتب البريد ومقار صرف المعاشات والتأمينات بجميع محافظات تؤدى مهامها فى الفترة من 1 إلى 10 من كل شهر، تيسيرًا على المواطنين كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة.