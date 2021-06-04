شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مفاجئ ومستمر .. سعر الذهب في مصر وعالميا بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة 4 يونيو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صعد سعر الذهب في مصر، في منتصف التعاملات، اليوم الجمعة، 4 يونيو 2021، مرتين خلال ساعتين ويتجه المؤشر للصعود المستمر، بعد الانخفاضات المتتالية التي حقهها بالأمس وفى صباح اليوم، ويتأثر الذهب محليا بالأسعار العالمية والإقبال عليه خلال.

عند الأسعار المنخفضة والتى حققها مساء الخميس، متأثرا بالانخفاض العالمى الذي شهده الذهب في الأسواق والبورصات العالمية .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراطا، في الصاغة بدون المصنعية، ظهر الجمعة، 945 جنيه وكانت قبل ساعتين 942.5 جنيه، وفى الصباح 920 جنيه والعيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 810 جنيه وكان قبل ساعتين، 808 جنيه، وفى الصباح، 805 جنيهات، والعيار 18 قيراطًا، 694 جنيه، وكان قبل ساعتين، 692.5 جنيه، وفى الصباح، 690 جنيه، والجنيه الذهب «8 جرامات من عيار 21»، 6500 جنيه وكان قبل ساعتين فقط 6440 جنيه .

وشهد سعر الذهب عالميا ارتفاعا ملحوظا في منتصف تعاملات اليوم الجمعة، حيث ارتفعت العقود الآجلة للذهب خلال دورة الأوروبية، والدورة الأمريكية، عن أسعار تداولها صباح اليوم، وتتغير الأسعار كل دقيقة في صعود مستمر وسط اقبال كبير من المتداولين واقترب السعر من 1900 دولار للأوقية مرة ثانية.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، في منتصف التعاملات الجمعه، 836.41 جنيه، وكان قبل ساعتين، 832.63 جنيه، وفى الصباح، 826.76 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»،1،894.90 $، وكان قبل ساعتين 1،886.22 $، وكانت في الصباح، 1،873.48 $،

«المصري اليوم» تنشر سعر الذهب، في منتصف اليوم الجمعة، 4 يونيو 2021 بمحال الصاغة في مصر :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 940 إلى 946 عيار 22 844 إلى 849 عيار 21 806 إلى 811 عيار 18 690 إلى 695 عيار 14 537 إلى 545 عيار 12 460 إلى 464 الاونصة 29000 إلى 29100 الجنيه الذهب 6500 إلى 6539 الكيلو 940000 إلى 946000

متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في مصر وعالميا، في منتصف تعاملات الجمعه، 4 يونيو 20

م الوحدة جنيه مصري دولار امريكي 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

وكانت أسعار الذهب قبل ساعتين كالتالى:

م الوحدة جنيه مصري دولار امريكي 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

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