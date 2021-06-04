شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية: التطعيم من كورونا عطية من عطايا الله للبشر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية إن جائحة كورونا زلزال كونى عمل هزة للعالم كله، فالتطعيم من إحسانات الله عز وجل للبشرية فى التعامل مع هذه الجائحة، فالطب هو عطية من الله.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن التقدم الطبى والعلم هو شىء منحه الله عزوجل إلى البشرية، وبالتالى أشجع كل المواطنين على أخذ التطعيم، لأن التطعيم يساعد على وقف هذه الجائحة، موضحا أن هنالك كثير من الشائعات والأقاويل ترتبط بالخوف من التطعيم بالعكس هناك الكثير تلقوا التطعيم منهم أنا وعائلتى.

وطالب القس المصريين بضرورة أخذ التطعيم لأنه يلعب دور مهم فى الوقاية للبلاد من هذا الوباء الذى يسبب إزعاج كبير للبشرية، مختتما أنه عطيه من عطايا الله عز وجل للبشر.