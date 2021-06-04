شكرا لقرائتكم خبر عن مجلة دولية تبرز تصدر مصر القارة الإفريقية فى النشر الدولى للبحوث العلمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة التعليم العالى فى بيان لها اليوم الجمعة، إن مجلة university world new نشرت فى طبعتها الإفريقية تقريراً مفصلاً يرصد تقدم مصر الملحوظ فى مجال نشر الأبحاث الدولية المحكمة خلال السنوات الـ 5 الماضية، ووصولها للمرتبة الأولى على مستوى القارة الإفريقية فى هذا المجال، مشيرًا إلى أن القدرة البحثية لمصر تسير فى مسار تصاعدى مع زيادة نصيبها من الأبحاث الإفريقية فى المجلات المحكمة بحوالى 23 %.

واستعرض الكاتب wachira kigotho (واشيرا كيجوسو) فى تقرير مفصل لتحليل نتائج البيانات الصادرة عن منصة "سيماجو" والتى أشارت إلى تحول مصر لأكبر منتج للأبحاث الدولية المحكمة فى إفريقيا، متفوقًة بذلك على منافسيها فى القارة، وكذلك تحقيق مصر المرتبة 30 على مستوى العالم من بين 232 دولة وهى أعلى مرتبة حققتها دولة إفريقية على منصة (سيماجو) منذ إطلاقها، كما تم إدراج معظم الأبحاث المنشورة على منصة scopus وهى أكبر قاعدة بيانات للملخصات والاستشهادات فى العالم.

وأبرز الكاتب فى تقريره ارتفاع الإنتاج البحثى المقدم من مصر خلال عام 2020 بنسبة 19 % حيث انتجت مصر 32323بحثًا، مقارنة بنحو 26223 بحثًا فى عام 2019 بزيادة قدرها 6100 منشورًا.

وأشاد الكاتب بتنوع المخرجات البحثية التى تقدمها مصر وتغطيتها مدى واسع من التخصصات بما فى ذلك (العلوم الزراعية، وتطبيقات وشبكات الحاسب الآلى والهندسة والتكنولوجيا والعلوم الطبيعية والطب وعلوم الطب البيطري)، ويليها بدرجة أقل الأبحاث المقدمة فى (العلوم الاجتماعية والآداب والإنسانيات)، منوهًا إلى أن مصر تفوقت بذلك على العديد من الدول الإفريقية التى تتركز مخرجاتها البحثية على المجالات التى يدعمها (المانحون) donners.

وتناول المقال عرضًا تفصيليًا لأبرز المجالات العلمية التى شهدت تقدمًا مصريًا فى إنتاج الأبحاث المنشورة على مستوى القارة الإفريقية، وجاء على رأسها الهندسة والتكنولوجيا، وذلك بواقع 2169 بحثًا منشورًا فى الهندسة الكهربية والإلكترونية، و 1884 بحثا فى علوم المواد، 1711 بحثًا فى هندسة الطاقة وتكنولوجيا القوى، و1055 بحثًا فى الهندسة الكيميائية، 939 بحثًا فى الهندسة الميكانيكية، و618 بحثًا فى هندسة الأجهزة والتحكم والأنظمة، و572 بحثًا فى الهندسة المدنية والإنشائية، و552 بحثًا فى هندسة الأجهزة، و534 بحثًا فى معالجة الإشارات.

كما تصدرت مصر القارة الإفريقية فى إنتاج الأبحاث المنشورة فى المجلات العلمية المتنوعة بواقع 1978 بحثًا فى الكيمياء، و1446 ٦ فى الفيزياء، و1391 فى الكيمياء الحيوية، و1021 فى الكيمياء التحليلية، و841 فى الفيزياء الذرية والجزيئية، و528 فى الرياضيات.

وأبرز التقرير طفرة واضحة فى أداء مصر البحثى فى التقنيات المتعلقة بالحاسب الآلي، حيث احتلت مصر المركز الأول قاريًا فى النشر العلمى فى علوم الحاسب الآلى بعدد 1167 بحثًا، و1097 فى مجال تطبيقات علوم الحاسب الآلي، و1012 فى مجال شبكات الحاسب الآلى والاتصالات، و603 فى مجال تطوير البرمجيات، كما حققت أداء جيدا فى أبحاث الذكاء الاصطناعى والروبوتات بواقع 870 بحثًا، وفى مجال رؤية الحاسب الآلى والتعرف على الأنماط بواقع 155 بحثًا.

وأورد التقرير إدراج منصة (سيماجو) لمصر كمركز للبحوث الطبية، حيث احتل الباحثون المصريون المركز الأول فى تقديم أفضل المخرجات البحثية على مستوى القارة فى المجال الطبى تحديدًا، والتخصصات الفرعية التابعة له سواء من خلال الشراكات مع دول فى أوربا الغربية أو أمريكا الشمالية، حيث نشرت مصر 4193 بحثًا فى الطب العام، و946 فى العلوم الصيدلانية، و914 فى اكتشاف الأدوية، و911 فى الجراحة، و589 فى الهندسة الطبية الحيوية، و500 فى علم الأورام، و421 فى علم الأحياء الدقيقة، و397 فى أمراض القلب، و379 فى الأمراض الجلدية، و 338 فى أبحاث السرطان العام، و327 فى علم المناعة، و309 فى علم الأعصاب، و269 فى صحة الطفل، و175 فى الطب الشرعي، و127 فى أمراض الكُلى.

وأثنى التقرير على التقدم المصرى فى العلوم الزراعية التى تعتبر مصر رائدة الدول الإفريقية فى مختلف التخصصات، بواقع 910 بحثًا فى علوم النبات، و715 فى علوم المحاصيل، و581 فى التكنولوجيا الحيوية، و497 فى علم الوراثة، و 493 فى علوم الغذاء، و478 فى بيولوجيا الخلية.

جدير بالذكر أن صحيفة وموقع university world news تعد أول صحيفة وموقع إلكترونى دولى متخصص فى أخبار الجامعات، ولديه مجموعة من الصحفيين الأكثر خبرة فى العالم فى هذا المجال وتستهدف قراء وتحليل أوضاع التعليم العالى بجميع أنحاء العالم.