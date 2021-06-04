شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر من أمام فيلا الفنان سيد رجب.. مفاجآت ومتهمين جدد بقضية السرقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الخليج 365، بثا مباشرا، من أمام فيلا الفنان سيد رجب التي تعرضت للسرقة على يد خفير سابق وعاطلين، بعدما قام المتهم بوضع السم لكلبى الحراسة داخل طعام.

وتمكن ضباط مباحث مديرية أمن الجيزة، من القبض على متهمين جديدين، في حادث سرقة فيلا الفنان سيد رجب، في البدرشين، حيث اشترك المتهمان مع خفير الفيلا الذي كان يعمل سابقا بها، في قتل كلبي حراسة، وسرقة أسطوانتين غاز، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة البدرشين، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد تعرض فيلا الفنان سيد رجب للسرقة على يد مجهول، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المتهم قتل كلبي حراسة بواسطة وضع السم لهما في الطعام، واستولى على بعض المحتويات وفر هاربا.

بإجراء التحريات توصل رجال المباحث بإشراف العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة، والرائد أحمد عكاشة، رئيس مباحث البدرشين، إلى أن خفيرا سابقا كان يعمل بالفيلا، وراء سرقتها.

تمكن النقيب أحمد فايز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بالسرقة، وأرشد عن المسروقات، وبمواجهته اعترف أمام العميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، أنه ارتكب السرقة بالاشتراك مع عاطلين، أرشد عن هويتهما، وبإعداد كمين لهما، تمكن النقيب محمد جمال برغش من القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بصحة الاتهام المنسوب إليهما، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

اعترف المتهم بسرقة فيلا الفنان سيد رجب في البدرشين، بارتكاب الواقعة، مستغلا غياب الفنان وأسرته عنها، والتسلل عبر السور، ووضع السم لكلبي الحراسة داخل طعام، حتى تأكد من نفوقهما، ثم دخل للفيلا وفتش في محتوياتها، واستولى على اسطوانتين غاز وفر هاربا.

وقال المتهم إنه كان يعمل خفيرا خاصا سابقا بالفيلا، وعلى علم باحتواء الفيلا على كلبين ملك الفنان سيد رجب، وأنه أعد لهما طعام يحتوي على سم لقتلهما، واستغل علمه بالمبنى للدخول، بالاشتراك مع عاطلين.

وعقب إجراء المعاينة، وضبط المتهمين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.