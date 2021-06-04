السيسي يتفقد أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري حول القاهرة الكبري (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، الجمعة، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والتي تتم على امتداد ١٠٦ كيلومترات، حيث تشمل رفع كفاءته وتوسعته ليصل إلى ٨ حارات مرورية بكل اتجاه، وكذلك تطوير جميع المداخل والمطالع والمخارج، فضلا عن مسارات ومحطات أتوبيسات النقل الترددية التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري ضمن منظومة النقل الذكى المتكامل الذى سيجرى تطبيقه على الطرق السريعة، والتي ستحقق طفرة كبيرة في وسائل المواصلات وتنظيم عملية انتقال المواطنين، وتنهي الازدحام الناتج عن انتشار المواقف العشوائية.

وتوقف الرئيس؛ ليناقش المسؤولين في بعض مواقع العمل في عدد من قطاعات الطريق الدائري خاصة الجارية؛ لتوسعة كوبري المنيب العلوى على النيل؛ ليصبح ٨ حارات لكل اتجاه بدلاً من ٤ حارات، وتابع سير الأعمال التي ستسهم في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم، وتقليل زمن رحلات التنقل، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات والحد من الأثار البيئية السلبية.

وتفقد الرئيس عملية تطوير طرق ومحاور المنطقة المحيطة بحي الأسمرات، وربطها بمحور الشهيد ومحور شينزو آبي، والتي من شأنها تحقيق سيولة مرورية عالية وسلاسة التحرك وخفض معدلات الحوادث.