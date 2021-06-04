مجدي الجلاد: طرح علاج للاكتئاب المقاوم للعلاج أمل جديد للمرضى

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام" التي تضم مواقع (الخليج 365– يلا كورة– الكونسلتو– شيفت)، إنني مهتم جدًا بقضية علاج الاكتئاب، وفي مرحلة شبابي تعرضت لصدمة كبيرة في حياتي بسبب الاكتئاب، بعد وفاة أعز أصدقائي.

وأضاف الجلاد خلال رئاسته الجلسة الرئيسية لمؤتمر صحفي لشركة "جانسن مصر"، للإعلان عن طرح عقار "سبراڤاتو"، لعلاج مرضى الاكتئاب المقاوم للعلاج، الجمعة: "كان لي صديق قريب مني في نهاية العشرينيات، وكان مؤلفًا موسيقيًا واعدًا، مُقدمًا على الحياة، ينتظره مستقبل باهر، وأصيب بالاكتئاب فجأة، ولم يكن المجتمع لديه الثقافة العامة والوعي الذي يمكنه من تقديم العلاج المناسب له، إلى أن فوجئنا ذات صباح أنه انتحر".

وأكمل الجلاد: "أظن أن الفقد بهذا الشكل قاسٍ جدًا، ولذا أحيي كل المحاولات التي يقدمها القائمون على المؤتمر اليوم؛ لأن الاكتئاب يمكن أن نصفه بأنه القاتل الصامت، هذه المشاعر انتابتني عندما فقدت صديقي وكان اسمه حاتم".

وقال الجلاد: "اليوم لدينا خبر سار وبشرى بأن هناك أملًا للكثير من مرضى الاكتئاب المقاوم للعلاج، فإذا كانت كلمة الاكتئاب مفزعة فالاكتئاب المقاوم للعلاج، أشد فزعًا؛ لأنه يمثل خطورة أساسية على حياة المصاب، وهو يمثل ثلث مرضى الاكتئاب، وهذه الأعداد من المرضى يعيشون صراعًا غير متكافئ بينهم وبين هذا المرض الخطير".

وأضاف الجلاد: "هذا العلاج مفاجأة بالنسبة لي؛ لأنه ليس أقراصًا أو مشروبًا وإنما بخاخ، وهو ما يسهل وصول العقار للدم".

واستعرض الجلاد، بعض الأرقام الرسمية حول مرض الاكتئاب، مؤكدًا أن منظمة الصحة العالمية في تقريرها لعام ٢٠٢٠ أشارت إلى أن مرض الاكتئاب من أكثر الاضطرابات النفسية شيوعًا، ويصيب أكثر من 300 مليون شخص حول العالم، منهم ما يقرب من 2.5 مليون مواطن مصري حسب الإحصائيات العالمية.

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