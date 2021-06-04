شكرا لقرائتكم خبر عن الوزير يعلن زيادة إيرادات الذراع الاستثماري لوزارة النقل 135% لتصل لـ 1.25 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

‏

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل أعمال الجمعية العامة العادية رقم (1) لسنة 2021 لشركة أم أو تي للاستثمار والتنمية ش م م إحدى الشركات التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر الذراع الاستثماري لوزارة النقل، والمنشأة بغرض إدارة وتشغيل ‏واستغلال أصول الهيئة الغير تشغيلية، حيث صدقت الجمعية العامة على تقرير ‏مجلس إدارة الشركة عن العام المنتهي 2020 وعلى قائمة المركز المالي وتقريري مراقبي الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات.

واستعرضت الجمعية ارتفاع إيرادات الشركة حيث بلغت إيرادات الشركة عن عام 2020 مبلغ 1.25 مليار جنيه ‏مقارنة بمبلغ 522 مليون جنيه عن العام 2019 بزيادة تبلغ 135%، كما حققت الشركة 933.1 مليون جنيه كمجمل ربح عن عام 2020 مقارنة بما تم تحقيقه عام 2019 بواقع 342.4 مليون جنيه.

‏أشار وزير النقل خلال الاجتماع إلى الدور الذي تقوم به الشركة في الآونة الاخيرة، حيث اصبح لها دور هادف وفعال حيث أنها تشارك في مشروعات تنموية وقوميه لها عائد على الاقتصاد القومي، وتساهم في توفير فرص عمل للشباب ومنها مشروع محطة قطارات الصعيد ببشتيل بالجيزة والتي تعتبر بوابة لصعيد مصر، ‏حيث ستساهم المحطة في تعزيز دور النقل متعدد الوسائط، حيث تربط المحطة مع وسائل نقل أخرى ( مترو الأنفاق- مونوريل 6 أكتوبر- وسائل النقل الجماعي ‏)، كم ستعد المحطة عند الانتهاء من تنفيذها أولى محطات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية من حيث مستوى الخدمات التي ستكون على مستوى عالمي حيث تشتمل كل المحطة على ( جراج متعدد الطوابق- انفاق مشاه / مركبات- مول تجاري- عمارات / بخلاف الخدمات الأخرى )، مشيرا إلى أنها ستكون فخر لمصر كلها.

‏كما تمت الإشارة إلى قيام الشركة بتنفيذ مشروع ( تحيا مصر المنصورة)، بتعاون مشترك يضم مختلف جهات الدولة ( وزارة النقل- وزارة الري- وزارة الثقافة- وزارة قطاع الأعمال- وزارة التنمية المحلية )، لتحقيق رؤية القيادة السياسية لعمل تطوير شامل ونقله حضارية لمدينة المنصورة بالشراكة مع شركات الاستثمار والتطوير العقاري، حيث يعد مشروع تحيا مصر المنصورة مزيجاً متوازناً متنوعاً ‏من استخدامات الأراضي التابعة للدولة من خلال خلق بيئة عمرانية واحدة متكاملة، ‏حيث ان فكرة المجتمعات ذات الإكتفاء العمراني المتكامل هي فكرة فريدة من نوعها، ليس فقط في مصر، بل وعلى نطاق العديد من المناطق على مستوى العالم، فهذا المشروع سيمنح قاتنيه فرصة فريدة للعيش وتوفير فرص العمل والترفيه تحت سقف عمراني واحد، وذلك من خلال توافر العديد من الأنشطة السكنية والتجارية والإدارية والترفيهية والصحية المختلفة.

‏وأكد الوزير في ختام الاجتماع على ضرورة قيام الشركة باستثمار كافة الأراضي التابعة لكافة الهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل لزيادة العوائد المالية لهذه الهيئات والشركات والاستمرار في التقدم والانطلاقه في مجال الاستثمار العقاري والإعلاني .