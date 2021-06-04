شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المنيا»: تقدم الخدمات الطبية والعلاجية لـ 1459 مواطنا بقرية الشيخ عباده بملوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

قال دكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية الشيخ عباده بمركز ملوي، خلال يومي 2و3 يونية الجاري، تحت اشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1459 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم اجراء 283 حالة جراحة و415 حالة اطفال و213 باطنة و88 قلب و78 نساء و64 تنظيم اسرة و59 اسنان و98 حالة انف واذن و161جلديه، إلى جانب انه تم عمل 98 تحاليل مختلفة وعمل 9 حالة موجات صوتيه وعمل 11 حاله رسم قلب وعمل 4 حالة اشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 90 متردد وتم خلع اسنان لـ 4 حالات بعيادة الاسنان وتحويل للمستشفى 16حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لـ 86 متردد، تم استخدام 6 عيادات متنقلة وتضم صيدلية ومعمل دم وسجلات.