شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المنيا»: تقدم الخدمات الطبية والعلاجية لـ 1459 مواطنا بقرية الشيخ عباده بملوي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
قال دكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية الشيخ عباده بمركز ملوي، خلال يومي 2و3 يونية الجاري، تحت اشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1459 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.
وأوضح الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم اجراء 283 حالة جراحة و415 حالة اطفال و213 باطنة و88 قلب و78 نساء و64 تنظيم اسرة و59 اسنان و98 حالة انف واذن و161جلديه، إلى جانب انه تم عمل 98 تحاليل مختلفة وعمل 9 حالة موجات صوتيه وعمل 11 حاله رسم قلب وعمل 4 حالة اشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 90 متردد وتم خلع اسنان لـ 4 حالات بعيادة الاسنان وتحويل للمستشفى 16حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لـ 86 متردد، تم استخدام 6 عيادات متنقلة وتضم صيدلية ومعمل دم وسجلات.