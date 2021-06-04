شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير محاضر لأصحاب مخابز مخالفة وضبط زيت طعام مجهول المصدر في حملة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية، والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية، ومخازن المواد الغذائية، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقتة للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها في السوق السوداء، وتطبيق القانون على المخالفين.

ومن جانبه ترأس عبدالرؤوف سويلم مدير إدارة تموين كفر صقر، حملة تفتيشية على الأنشطة التجارية، وبالمرور على المخابز أسفرت الحملة عن تحرير محضرين إثبات حالة ضد أحد المخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتحرير محضرين إثبات حالة لعدم نظافة أدوات العجين، وكذلك تحرير محضرين إثبات حالة لعدم إعطاء بون الصرف.

كما قام مسئولي الحملة بتحرير المحضر برقم ١١٨٧ لسنة ٢٠٢١ جنح طوارئ أمن دولة، ضد أحد أصحاب أنشطة تجارية لقيامه بالبيع بسعر أزيد من السعر الرسمى، والمحضر رقم ١١٨٨ لسنة ٢٠٢١ جنح طوارئ أمن دولة، ضد أحد التجار لقيامه ببيع زيت طعام مجهول المصدر، وتم التحفظ ٣٦٠ لتر زيت طعام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وأكدت فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، إستمرار الحملات المفاجئة على المحال التجارية والمخابز، ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية، للتأكد من الإلتزام بالشروط التموينية لمنع إحتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء، وتطبيق القانون على المخالفين.