شكرا لقرائتكم خبر عن قطع مياه الشرب عن منطقتي أرض سلطان وغرب المنيا لـ 8 ساعات السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، برئاسة المهندس ياسر الشهاوي، رئيس مجلس إدارة الشركة، قطع مياه الشرب عن منطقتي أرض سلطان، وحي غرب مدينة المنيا، السبت من الساعة العاشرة صباحا حتى السادسة مساءا، وذلك لقيام الشركة بتغيير محبس المحطة البحرية بأرض سلطان .

وناشد «الشهاوي» المواطنين بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة قطع المياه وأعمال الصيانة ..