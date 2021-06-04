شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم المنيا» تنهي استعداداتها لاستقبال 102 ألف طالب بامتحانات الشهادة الإعدادية (الجدول) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، الانتهاء من تجهيز 546 لجنة عامة،لاستقبال 102 ألف طالب وطالبة، بالإضافة إلى طلاب المنازل، لامتحانات الشهادة الإعدادية، والتي تنطلق السبت، داخل 9 إدارات تعليمية من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا.

وأكد «الرشيدي» ان الامتحانات تجري على مدار 6 أيام بواقع مادة كل يوم، بهدف الحفاظ على الصحة العام للطلاب والمراقبين والأجهزة المعاونة، حيث السبت اللغة العربية والخط والإملاء، والأحد الهندسة، والاثنين لغة أجنبية، والثلاثاء جبر وإحصاء، والأربعاء دراسات اجتماعية، الخميس علوم .

قال «الرشيدي»، تم الانتهاء من تنظيف وتعقيم جميع مقرات لجان سير الامتحانات، ودورات المياه، مع التنبيه المشدد على الطلاب، وجميع العاملين باللجان سواء معلمين، أو إداريين، أو عمال، بضرورة ارتداء أدوات الوقاية الشخصية، وعدم اصطحاب التليفون المحمول نهائياً إلى اللجان.

وشكل «الرشيدي» غرفة عمليات بالإدارات التعليمية، لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية، والتواصل المباشر معها، لافتا إلى استخدام أجهزة الكاشف الحراري بكل لجنة، للكشف عن حالات الإصابة بفيروس «كورونا»، وفي حالة ظهور أعراض مرضية على أي من الطلاب، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لتأجيل امتحان الطالب للدور الثاني وفقا للقواعد القانونية، وإعداد تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية، وتسليمه لغرفة العمليات بالمديرية.

وشدد «الرشيدي»، على تشكيل لجنة فتح مظروف الأسئلة (فتح وغلق المظروف)، وتتكون من رئيس اللجنة، والمراقب الأول، وأعضاء الكنترول، على أن يفتح المظروف بمعرفتهم، وبحضور جميع الأعضاء بموجب محضر فتح المظروف، وقبل بدء الامتحان بوقت مناسب .