شكرا لقرائتكم خبر عن كل يوم جمعة.. برنامج لتنشيط رياضة الحدائق في القليوبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة مشروع الحدائق والمتنزهات الرياضية بحديقة مجلس مدينة القناطر الخيرية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

قال الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة في القليوبية، إن البرنامج ينفذ يوم الجمعة من كل أسبوع لتشجيع جميع رواد المتنزهات والحدائق على ممارسه التمارين الرياضية بصفه مستمرة، كما يتم توزيع جوائز عينية على الفائزين.

ويهدف المشروع إلى تشجيع ممارسة الرياضة في الحدائق والمتنزهات العامة، تشجيعا للسياحة الداخلية وتنشيطا لممارسة رياضة الجري والمشي والألعاب الرياضية الخفيفة، لخلق جيل نشط واعي بأهمية الرياضة في حياة الإنسان ومسلح بالثقافة والانتماء الوطني

وفى السياق كرم وكيل وزارة الشباب والرياضة عدد من مديري الادارات المتميزين عرفانا بدورهم في اداء العمل المكلفين به والقيام بأداء الدور القيادي وإتقان العمل مؤكدا ان التكريم لا يتم على اداء المسؤوليات بينما يتم التكريم على القيام بادوار اكبر من الأدوار المنوط لهم القيام بها

حيث تم تكريم طارق صلاح الدين مدير إدارة شباب كفر شكر وشاكر محمد مدير إدارة شباب شبين القناطر للدور الرائد في تسجيل اوليمبياد الطفل المصري من خلال القيام بالدعاية اللازمة واتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلائع للمشاركة في اوليمبياد الطفل المصري في النسخة الثالثة ٢٠٢١ .

كما تم تكريم هند احمد من العاملين بمركز المعلومات بالمديرية لما تقوم به من عمل ومجهود في الكثير من الاعمال المنوطه لها .

وكذلك تم تكريم الدكتوره سارة محمد طه مدير إدارة العلاقات العامه بالمديرية نظرا لمجهودها المتميز في خدمة العمل الشباب والرياضى على المستوى المحلى والقومى من خلال العمل على منظومة الربط الالكترونى وتنفيذ المبادرات الواردة من وزارة الشباب والرياضة على المستوى القومى وكذا المبادرات المنفذة على مستوى المحافظة.

تنشيط رياضة الحدائق فى القليوبية

تنشيط رياضة الحدائق فى القليوبية

تنشيط رياضة الحدائق فى القليوبية

تنشيط رياضة الحدائق فى القليوبية