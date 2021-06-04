شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: تعيين 50 من خريجي معهد وردان بوظيفة مساعد قائد قطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن 100 طالب سيتخرجون هذا العام من المعهد الفني لتكنولوجيا السكة الحديد (وردان).

وأشار الوزير إلى أنه سيتم تعيين 50 من الخريجين في وظيفة مساعد قائد قطار، وإيفادهم للتدريب بالخارج بالتنسيق مع شركتي GE وPRL الموردتين للجرارات الجديدة للسكة الحديد للإطلاع على أحدث النظم التكنولوجية في هذا المجال.

وأضاف أن «هذه نقطة انطلاقة ليكون قائدي القطارات قريبا من المهندسين، مع الاحتفاظ بالمتميز من قائدى القطارات الحاليين، وعدم التفريط فيهم والاستفادة من خبراتهم كونهم عماد السكة الحديد».

ولفت إلى انه سيتم تعيين الـ50 الآخرين في طوائف التشغيل الأخرى بالسكة الحديد.