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وزير النقل: تعيين 50 من خريجي معهد وردان بوظيفة مساعد قائد قطار

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن 100 طالب سيتخرجون هذا العام من المعهد الفني لتكنولوجيا السكة الحديد (وردان).

وأشار الوزير إلى أنه سيتم تعيين 50 من الخريجين في وظيفة مساعد قائد قطار، وإيفادهم للتدريب بالخارج بالتنسيق مع شركتي GE وPRL الموردتين للجرارات الجديدة للسكة الحديد للإطلاع على أحدث النظم التكنولوجية في هذا المجال.

وأضاف أن «هذه نقطة انطلاقة ليكون قائدي القطارات قريبا من المهندسين، مع الاحتفاظ بالمتميز من قائدى القطارات الحاليين، وعدم التفريط فيهم والاستفادة من خبراتهم كونهم عماد السكة الحديد».

ولفت إلى انه سيتم تعيين الـ50 الآخرين في طوائف التشغيل الأخرى بالسكة الحديد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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